Very Mobile FOLLE, offerta con tutto illimitato per alcuni clienti

Alcuni clienti dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile potranno attivare un’offerta di rete mobile che lascia letteralmente di stucco. Si tratta dell’offerta di rete mobile denominata Very Unlimited. Come suggerisce anche il nome, con questa super offerta gli utenti potranno avere ogni mese praticamente tutto gratuito ad un costo piuttosto contenuto. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile, offerta mozzafiato per alcuni clienti con tutto pressoché illimitato

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta proponendo ad alcuni già suoi clienti un’offerta personalizzata davvero super. Come già accennato in apertura, si tratta della nuova offerta di rete mobile denominata Very Unlimited. Nello specifico, con questa offerta gli utenti potranno usufruire ogni mese di giga senza limiti.

Questi ultimi potranno essere utilizzati per navigare con connettività 4G ad una velocità massima pari a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. Gli utenti potranno inoltre usufruire ogni mese di minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche di sms illimitati verso tutti i numeri. Per chi vorrà attivare questa offerta, sarà previsto un costo di 10,99 euro al mese.

L’operatore virtuale sta inoltre proponendo il costo di attivazione gratuito. Questa offerta, come già detto in apertura, sarà attivabile soltanto da alcuni clienti selezionati. Per scoprire se si potrà attivare questa offerta, basterà recarsi nella sezione Offerta presente direttamente nell’app ufficiale dell’operatore virtuale.

Ricordiamo comunque che sul sito ufficiale dell’operatore virtuale sono disponibili all’attivazione tantissime altre offerte super convenienti. Tra queste, ricordiamo ad esempio che l’operatore virtuale ha da poco prorogato le offerte appartenenti alla gamma Very Promo Flash. Una di queste è l’offerta di rete mobile denominata Very Promo Flash 5,99 euro. Con quest’ultima, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.