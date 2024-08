Torino, tutto pronto per il Salone Auto 2024: ecco gli eventi

Sto per partire ufficialmente l’entusiasmo tra gli utenti per una delle manifestazioni automobilistiche più importanti del 2024. Il Salone Auto Torino partirà ufficialmente dal 13 settembre per terminare il 15 settembre, coinvolgendo diversi posti iconici del capoluogo piemontese. La manifestazione comincerà proprio il venerdì con una parata di carrozze degli inizi dell’800. Il tutto si concluderà con una celebrazione dedicata a Miki Biason con più di 100 Delta Integrali presenti.

“In questo percorso saranno presentati modelli di tutte le tecnologie e motorizzazioni disponibili al pubblico, che avrà la possibilità di provarli su strada, partendo dalle aree test drive situate in piazza Carlo Felice e piazza Castello. Oltre alle ultime novità del settore, i visitatori potranno ammirare anche le supercar dei sogni, le auto più iconiche, i prototipi e le one-off dei più grandi designer, esposti in piazzetta Reale. Saranno presenti anche le innovazioni delle aziende dell’indotto e momenti di intrattenimento offerti dai media partner“.

Quali auto esclusive parteciperanno al salone Auto di Torino, la lista

Con ben 41 case automobilistiche, lo show potrà avere luogo dando un vero spettacolo agli utenti che parteciperanno. Direttamente in piazza castello e piazzetta Reale, ci saranno dei prototipi e anche modelli esclusivi. Queste sono tutte le vetture che saranno protagoniste in queste gamme:

Collezione ASI BERTONE

Bertone Birusa

Lancia Kayak

Alfa Romeo Bella

Lamborghini Miura

Chevrolet Corvette Ramarro

Autobianchi Runabout

Fiat Barchetta Bertone

NSU Trapeze

Porsche Karisma

Aston Martin Jet 2

Italdesign

Italdesign Quintessenza

Ford Mustang

Italdesign ZeroUno

VW Touareg

Italdesign DUERTA

Delorean DMC 12

VW W12

Nissan GTR 50

Italdesign Asso di Picche 1973

Italdesign Parcour

Lotus Esprit

Ford Mustang

VW UP beach

Italdesign Whee-me

Italdesign Biga

Nazca C2

Italdesign Assodi Picche in movimento

Fiat Panda Strip

Pininfarina

Pininfarina Sergio

Ferrari Testarossa

Automobili Pininfarina Battista Hyper GT

GFG Style

GFG Vision 2030 Desert Raid

GFG Sibylla

GFG Bandini Dora

GFG Kangaroo

IED