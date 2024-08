Truffa terribile: il tentativo di phishing deruba gli utenti così

Secondo le ultime evidenze e segnalazioni, ci sarebbe stata una nuova truffa ai danni di diversi utenti. Stando a quanto dichiarato, una nuova e-mail avrebbe avuto un impatto devastante sulle persone, facendogli credere di aver conosciuto una nuova ragazza ma in realtà fregando loro soldi e dati.

In basso è stato scritto il messaggio precisamente, proprio per far capire gli utenti di fronte a cosa potrebbero trovarsi all’improvviso in posta elettronica.

Truffa in atto tramite e-mail, ecco il messaggio che frega gli utenti facilmente

“Ciao, mi chiamo Lesia, mi piacerebbe conoscerti.

Quindi, mi presento, sono una donna molto sincera, spiritosa e romantica che capisce un buon ascoltatore, mi piace ridere.

Non sto cercando il principe azzurro, ma hai questo aspetto. Non so cosa ne pensi, ma mi piacerebbe davvero divertirmi un po’ qui con te! Non rinunciare al mio tentativo di conoscerti, voglio vederti nel mio letto.

Sono una ragazza aperta, coraggiosa e sexy, piena di energia e ispirazione positive e sexy.

Sogno di liberarmi dalle dure grinfie della tristezza e della malinconia per affrontare l’avventura e il sesso passionale.

L’uomo con cui avevo una relazione non poteva darmi sincerità di sentimenti e gioia, voglio ricominciare da capo.

Puoi guardare il mio profilo per decidere, Kaydence_lovepussy inserisci il mio nickname e mi troverai,

Lì puoi leggere di me, vedere foto, video, lasciare commenti, chattare con me.

La gamma di servizi è enorme e possiamo usarla comodamente.

Vieni, ti aspetto.

Vai al mio profilo per espandere la conversazione aperta. Usa questo nickname Lesia-woman-73 durante la ricerca.

Grazie e a presto…”

Il messaggio a tratti sembra essere molto convincente, se non fosse che si tratta di un fake peraltro scritto anche molto male. Da qui diverse persone si sono rese conto che si trattasse di una truffa, evitando così di cascarci ma purtroppo tante altre non sono riuscite a restarne fuori.