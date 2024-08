TIM distrugge Iliad con le Power a 300 GIGA, si parte da 6,99 EURO

Anche questa volta sarà difficile mettere i bastoni tra le ruote ad un’azienda forte come TIM che ha deciso di ripristinare le sue offerte più importanti. Il mondo della telefonia dunque si avvia a girare di nuovo intorno a questa azienda, che per lungo tempo aveva perso terreno ed utenti.

In questo momento le offerte più importanti sono proprio quelle della linea Power, le quali includono al loro interno il meglio. Ovviamente non sono dedicate a tutti gli utenti, in quanto TIM vuole cogliere di sorpresa alcuni gestori antagonisti in particolare.

TIM vuole vincere: ecco le sue migliori offerte della gamma Power

Sono dunque tre le offerte disponibili attualmente in casa TIM, gestore che vuole battere la concorrenza con tanti giga.

La prima in assoluto si chiama Power Special, soluzione di grande rilievo siccome vanta al suo interno 300 giga in 5G per navigare sul web. Ovviamente non mancano telefonate e messaggi, siccome le prime sono senza limiti e nel caso degli SMS ce ne sono 200. Il prezzo mensile equivale a soli 9,99 €.

Grazie alla presenza di altre due soluzioni, TIM riesce a garantire una versatilità importante. Con la Power Iron e la Power Supreme Easy, il colosso consente anche a chi non vuole spendere 9,99 € al mese di avere il meglio. La prima di queste due costa 6,99 € al mese, mentre la seconda costa 7,99 € al mese. Entrambi hanno minuti e messaggi come l’offerta precedente, ma la Iron gode di 150 giga in 4G e la Supreme Easy di 200 giga in 4G ogni mese.

Il vero vantaggio sta nella promozione che riguarda queste tre offerte: solo per il primo mese infatti saranno disponibili a 0 euro. Si partirà a pagare dal secondo mese in poi. Ovviamente non tutti potranno sottoscriverle siccome TIM ha deciso di relegarle solo a coloro che provengono da Iliad e dai gestori virtuali.