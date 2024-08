CoopVoce costa 5,90 EURO: ecco la nuova offerta EVO

Ogni volta che un gestore virtuale rilascia una nuova offerta è davvero difficile riuscire a tenergli testa. Di provider interessanti ce ne sono tanti attualmente in Italia ma su tutti sembra averla spuntata ancora una volta quell’azienda che si chiama CoopVoce. Le sue offerte sono diventate quello che sono oggi grazie al folto seguito degli utenti, i quali sanno di potersi fidare ciecamente. Tutti riferiscono infatti di non aver mai avuto brutte sorprese di fronte a questo gestore, il quale garantisce la massima serietà e trasparenza.

In questo momento CoopVoce riesce a dare il meglio con la sua offerta per eccellenza, ovvero la nuova EVO 50. Questa costa poco e mette a disposizione il meglio, peraltro con un prezzo che dura per sempre.

CoopVoce: con una soluzione straordinaria, il provider batte tutti ancora una volta

In questo momento storico il palcoscenico della telefonia mobile sembra essere riservato esclusivamente ai gestori virtuali. Su tutti CoopVoce sembra avere una corsia preferenziale ma è stato proprio lui a guadagnarsela, senza alcun regalo da parte degli altri. In questo momento chiunque si reca sul suo portale ufficiale può notare che c’è una nuova soluzione mobile che si chiama EVO 50. Probabilmente in passato qualcuno l’aveva già vista, ma con un altro prezzo che è differente da quello proposto oggi.

Questa soluzione infatti garantisce ogni mese il meglio per una somma di soli 7,90 € per sempre. Al suo interno le persone interessate ad avere tutto possono trovare minuti senza limiti verso tutti i numeri, 1000 SMS verso tutti e 50 giga in 4G per navigare in Internet quotidianamente. Il prezzo è assicurato per sempre senza rimodulazioni che possano modificarlo e nel frattempo c’è anche un altro grande vantaggio, chi sottoscrive questa offerta entro il 4 settembre prossimo, può beneficiare di 25 € di credito telefonico gratuito. Non resta altro che andare sul sito ufficiale e scegliere questa soluzione, potrebbe essere la migliore.