Con l’arrivo di agosto, Tim lancia una serie di offerte per la fibra ottica pensate per soddisfare le diverse esigenze di connettività dei suoi clienti. Tra le proposte principali vi è la “Premium Base”, disponibile a 25,90 euro al mese. Questo piano garantisce una navigazione veloce con una velocità di download fino a 2,5Gbps. Le chiamate però, sono a consumo, con un costo di 19 centesimi al minuto e un ulteriore scatto alla risposta di 19cent. Anche se il contributo di attivazione è incluso nel prezzo, è importante notare che il modem non è fornito. Ma può comunque essere acquistato separatamente scegliendo tra i modelli compatibili disponibili.

Connessione e intrattenimento: L’offerta Tim WiFi Casa + TV

Per chi, invece, cerca una soluzione più completa, Tim propone il pacchetto “WiFi Casa” a 29,90€ al mese. Questa opzione si distingue per l’inclusione del modem Tim Hub+ Executive e per le chiamate illimitate. Eliminando così le spese aggiuntive per le comunicazioni. Un vantaggio importante è il costo di attivazione gratuito per chi sottoscrive l’offerta online. Mentre il prezzo è scontato a 24,90€ al mese per i già clienti mobile, che non devono affrontare ulteriori spese di attivazione.

Ad ogni modo, l’ operatore non si limita solo alle opzioni di connessione base. Ma offre anche una soluzione per chi desidera combinare internet e intrattenimento. A tal proposito, la proposta “Tim WiFi Casa + TV” che parte da 29,90€, include tutti i servizi dell’offerta “WiFi Casa”. Questa opzione aggiuntiva offre anche un pacchetto completo per lo streaming. Un piano che comprende TimVision, Disney+, Infinity+, DAZN, Netflix e Amazon Prime. Quest’ultimo è assolutamente ideale per chi cerca un’esperienza multimediale completa e integrata con la propria connessione di rete fissa.

Insomma, con tutte queste soluzioni disponibili coloro che sono interessati, possono davvero riuscire a trovare l’ opzione più vantaggiosa per navigare a velocità elevate. Ma soprattutto per continuare a godere di un’ampia gamma di contenuti in streaming e molto altro ancora.