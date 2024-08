WhatsApp, aggiornamento: arrivano gli AVATAR per gli utenti

Con i grandi progressi che ha compiuto, gli utenti hanno capito che non c’era altro modo di utilizzare la messaggistica istantanea che conta. Secondo quanto riportato infatti il celebre colosso è riuscito a mettere a segno diversi colpi interessanti, tra cui quelli legati agli aggiornamenti che hanno implementato le funzionalità dell’applicazione stessa. In questo momento infatti WhatsApp garantisce a tutti la possibilità di avere il meglio in assoluto, esattamente come si può vedere al suo interno.

Pian piano il colosso sta lavorando al miglioramento del profilo, dando al pubblico la possibilità di poter avere molte più funzioni. In questo caso, nelle informazioni di contatto, verrà ben presto introdotta una novità interessante che consentirà di dare ulteriore personalità al proprio contatto WhatsApp.

WhatsApp: stanno arrivando gli Avatar per gli utenti, sarà questa la grande novità

Da diverse ore si sta vociferando di una nuova introduzione, questa volta legata ad Android ed agli utenti che hanno la versione WhatsApp Beta. Almeno per il momento questa nuova versione 2.24.17.10 può essere utilizzata solo da questi utenti, anche se probabilmente verrà estesa dopo poco tempo anche agli altri.

Vuole consentire alle persone di poter personalizzare ancor di più il loro profilo ed è per questo che si sta parlando insistentemente dei nuovi Avatar. Come ha segnalato la fonte, al momento gli sviluppatori stanno testando la grande novità che permetterà di utilizzare un Avatar che verrà mostrato a tutti coloro che daranno uno sguardo alle informazioni di quel contatto. Per visualizzare l’Avatar, bisognerà solo fare uno swipe sull’immagine del profilo. In questo caso WhatsApp vuole introdurre qualcosa che sia una sorta di seconda immagine del profilo stesso, ma nascosto. Al momento la funzione è ancora agli inizi del test, per cui ci vorrà diverso tempo prima che venga estesa ad altri utenti nella fase beta. Per quanto riguarda la versione stabile, bisognerà attendere qualche mese secondo quanto riportato.