L’AI continua ad espandersi anche nel settore smartphone. A prova di ciò sono arrivate interessanti notizie riguardo OnePlus. L’azienda, infatti, ha annunciato nuove funzionalità in arrivo legate al mondo dell’intelligenza artificiale. Tra cui AI Speak, AI Writer e AI Summary. Al momento, sembra che i dispositivi coinvolti saranno solo quelli della serie OnePlus Nord.

È ipotizzabile che le nuove funzioni arriveranno poi anche su altri modelli. Per il momento non è stata però rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale. Sarà necessario attendere ulteriori informazioni da OnePlus per comprendere quali saranno le tappe successive. Nel frattempo, scopriamo nel dettaglio le funzioni in arrivo.

Nuove funzioni in arrivo su alcuni smartphone OnePlus

Una delle prime opzioni pronte a sbarcare sui dispositivi della serie Nord è AI Speak. Quest’ultima leggerà, al posto degli utenti, tutte le parti testuali all’interno di siti e app di news senza problemi. Chi deciderà di sfruttare tale funzione avrà a disposizione due voci. Nello specifico, una maschile e l’altra femminile. Gli utenti potranno scegliere una delle due senza problemi, in base alle proprie preferenze.

La seconda funzione è AI Summary che fornisce agli utenti OnePlus un riassunto di articoli e testi scritti online. Gli utenti possono poi decidere se copiare il riassunto, se salvarlo nell’applicazione Note o se condividerlo con altre persone. La terza funzione, invece, è AI Writer. Quest’ultima è in grado di scrivere testi di qualsiasi tipo. Gli utenti potranno utilizzarla per scrivere email, messaggi o anche post sui social.

Le nuove funzioni di OnePlus sono parte di AI Toolkit integrato nella barra laterale dei dispositivi. Dunque, basterà scorrere il dito sulla barra in questione per accedere alle opzioni fornite dall’intelligenza artificiale.

Come annunciato, le funzioni AI sono disponibili, per ora, solo su alcuni smartphone della gamma Nord. Nello specifico, si tratta dei OnePlus Nord4 e CE4 Lite5G. Entrambi i modelli sono disponibili solo in alcuni Stati. Infatti, il primo è presente in Europa, Africa, Asia, India, Russia, America Latina e Sud-Est Asiatico. Mentre il OnePlus Nord CE4 Lite5G è presente solo per il mercato indiano.