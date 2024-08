I nuovi Pixel Buds Pro 2 di Google potrebbero presentare una novità unica. Si tratta della possibile installazione del chip Tensor A1. A rivelare la notizia sono alcuni rumor emersi online che anticipano un miglioramento per la qualità del sistema di cancellazione del rumore delle nuove cuffie. Inoltre, sembra che potrebbe arrivare anche un miglioramento dell’autonomia dei dispositivi Pixel.

Tale innovazione potrebbe rappresentare un punto di svolta. Infatti, non solo promette un miglioramento per le prestazioni delle cuffie, ma è anche il primo tentativo di Google di introdurre i chip Tensor in dispositivi diversi dagli smartphone.

I nuovi Pixel Buds avrà un chip Tensor A1?

Come accennato tra le novità potrebbe esserci un aumento dell’autonomia. I nuovi Pixel Buds Pro 2 potrebbero arrivare a 30 ore di riproduzione audio con la custodia e ad 8 senza. Non è ancora chiaro se i dati sono generali o con l’ANC disattivato. Un dettaglio importante da considerare.

Infatti, le cuffie Pixel di prima generazione assicuravano fino a 31 ore di autonomia con la custodia e ANC disattivato. Mentre senza custodia si parlava di 11ore. Se i dati presentati per la nuova generazione di cuffie Pixel fanno riferimento all’ANC attivo allora si tratterebbe di un miglioramento importante.

Non è tutto. Sembra che i nuovi Pixel Buds Pro 2 di Google presenteranno un’ulteriore novità. Si tratta della presenza di una nuova funzione in grado di rilevare le conversazioni. Non si tratta di una novità effettiva, dato che la funzionalità era stata introdotta l’anno scorso sulla precedente generazione di cuffie. Tale funzione era arrivata insieme alla possibilità di connettere qualsiasi device Pixel con i Buds Pro in modo migliore.

Considerando i presupposti appena analizzati non resta che attendere l’arrivo di nuove informazioni sulle cuffie di nuova generazione. Un aggiornamento proprio arrivare anche nei prossimi giorni. Non resta che attendere le prime dichiarazioni da Google.