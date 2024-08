Il mondo delle tariffe telefoniche diventa sempre più variegato. Le offerte mobili sono tante e spesso è difficile trovare quella che più risponde alle proprie esigenze. A tal proposito, Iliad è uno degli operatori più selezionati in Italia. Ciò grazie alle sue offerte sempre ricche e vantaggiose.

Nello specifico, la nuova Flash 200 è l’occasione perfetta per ottenere minuti ed SMS illimitati verso tutti e ben 200 GB di traffico dati. Gli utenti possono accedere alla rete 4G, 4G+ e 5G, il tutto senza costi aggiuntivi. Il costo della promo è di 9,99 euro.

Ulteriori vantaggi di Flash 200 di Iliad

Uno dei dettagli principali della promo è la sua connessione. Quest’ultima promette di essere stabile ed affidabile in ogni situazione (anche in viaggio!). Un dettaglio importante soprattutto durante il periodo delle vacanze. A tal proposito, l’offerta Iliad mette a disposizione chiamate, SMS e 11 GB di traffico dati per l’Europa. In questo modo gli utenti potranno utilizzare il proprio smartphone senza alcun vincolo o intoppo.

E non finisce qui. I vantaggi offerti dalla promo sono innumerevoli. Senza costi aggiuntivi gli utenti possono accedere alle funzioni “Mi chiami” e hotspot. Inoltre, l’attivazione è semplice e veloce e non comprende costi nascosti. A completare il tutto c’è l’assenza di vincoli contrattuali.

Al momento non è ancora chiara una possibile data di scadenza per Flash 200 di Iliad, ma considerando che sarà disponibile solo per un periodo limitato è consigliabile procedere in fretta. Tutti gli utenti che intendono procedere con l’attivazione dell’offerta possono recarsi sul sito web ufficiale del gestore e consultare la pagina dedicata. In questo modo potranno conoscere tutte le informazioni utili prima di procedere.

Iliad da anni è sinonimo di conveniente ed affidabilità. Con le sue offerte permette agli utenti di tutta Italia di ottenere una copertura impeccabile e promo in grado di soddisfare le esigenze di tutti senza dover rinunciare al risparmio.