Le OnePlus Buds Pro 3 sono pronte a fare il loro debutto sul mercato. Il loro lancio ufficiale infatti, è previsto per il 20 agosto 2024. Le ultime informazioni trapelate offrono uno sguardo dettagliato sulle caratteristiche di questo nuovo modello di auricolari. Il noto informatore, Yogesh Brar, ha rivelato alcune specifiche chiave, confermando i dettagli precedentemente anticipati. Gli auricolari manterranno la stessa configurazione audio del loro predecessore. Sarà però presente il codec audio LHDC 5.0. Una versione migliorata rispetto al 4.0 supportato dai Buds Pro 2, che garantirà una qualità audio superiore. La cancellazione attiva del rumore raggiungerà fino a 50dB. Mentre l’autonomia totale potrebbe toccare le 43 ore grazie alla custodia di ricarica. Gli auricolari saranno anche certificati IP55, offrendo resistenza alla polvere e alla polvere e all’acqua.

OnePlus Buds Pro 3: design e pezzi, un confronto con la concorrenza

Dal punto di vista estetico, i OnePlus Buds Pro3 presenteranno uno stelo lucido e una finitura opaca sugli auricolari. Entrambi contrassegnati con le lettere L e R per facilitarne l’identificazione. Saranno disponibili in due varianti di colore. Ovvero, Midnight Opus, un elegante nero, e Lunar Radiant, un’ elegante combinazione di argento e oro. La ricarica rapida è una caratteristica notevole. Essa consente infatti fino a cinque ore di ascolto con soli dieci minuti di carica. La connessione simultanea a due dispositivi sarà supportata. In più l’equalizzatore dinamico permetterà di personalizzare l’audio per diversi generi musicali.

Il prezzo di lancio previsto in India è di circa 13.999 rupie, equivalente a tipo 155 euro. I costi per il mercato statunitense e quello europeo però non sono ancora stati annunciati. Questa cifra potrebbe posizionare i Buds Pro 3 in una fascia di prezzo notevolmente superiore rispetto ad altre alternative sul mercato. Come ad esempio le Realme AirBuds Pro6 e le CMFBuds Pro2, che offrono specifiche simili a un prezzo inferiore. Gli appassionati si interrogano quindi se l’investimento maggiore per i OnePlus Buds Pro 3 sia giustificato rispetto alle opzioni concorrenti o no.