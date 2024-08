Fastweb propone per il mese di agosto 2024 tre piani tariffari vantaggiosi per la telefonia mobile. Tutti caratterizzati da una connettività avanzata e prezzi competitivi. L’offerta di punta, Mobile Maxi, è ideale per chi necessita di una grande quantità di dati. Con 300GB di internet in 5G, minuti illimitati e 100 SMS inclusi, questa tariffa costa 11,95€ al mese. In più, include servizi aggiuntivi come i corsi della Digital Academy, FastwebUP Plus Mobile e un’assicurazione per l’assistenza agli animali domestici. Un’ opzione è perfetta per chi cerca il massimo della connettività senza interruzioni.

Fastweb Mobile: opzioni di ricaricabile e le tariffe per l’Estero

Per chi cerca un compromesso tra costo e dati disponibili, la tariffa Fastweb MobileFull potrebbe essere la scelta giusta. A 9,95€ al mese, offre 200GB di internet in 5G, minuti illimitati e 100 SMS. Anche questa poi servizi extra già sopracitati. Così da diventare una proposta ancora più interessante per chi desidera un buon equilibrio tra spesa e servizi. Infine, particolarmente interessante è la Fastweb Mobile150GB. Essa prevede un prezzo di 7,95€ al mese, offre 150GB di dati in 5G, minuti illimitati e 100 SMS.

Fastweb non si limita però solo a piani mensili. Ma offre anche una soluzione ricaricabile a consumo. Questa opzione consente agli utenti di pagare solo per quanto consumano, con un costo della SIM di 5€ e una prima ricarica di 16€. Le tariffe per chiamate e SMS sono di 0,05 € ciascuno, e la navigazione internet costa 0,427 €/MB. Questa tariffa è adatta a chi cerca flessibilità e preferisce controllare autonomamente i propri consumi.

In più, Fastweb offre la possibilità di utilizzare le proprie offerte anche all’estero. Ad esempio, per i viaggi all’interno dell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera e così via,i clienti possono approfittare del roaming gratuito che include minuti, SMS e una quota di dati. Però, nei Paesi extra UE è necessario verificare le tariffe specifiche per evitare costi imprevisti. Fastweb continua così ad espandere la sua rete 5G in Italia. Mirando a raggiungere il 90% della popolazione entro il 2025.