Fastweb prova a mantenere la sua posizione nel mercato telefonico con offerte che presentano alte qualità e prezzi vantaggiosi. Per poter scoprire i vantaggi delle promo presentate dall’operatore basta recarsi sul suo sito web ufficiale. Qui sono disponibili pagine apposite con i principali dettagli. A tal proposito, Fastweb Mobile rappresenta una delle principali opportunità per tutti gli utenti che intendono cambiare gestore senza rinunciare alla convenienza.

Con tale offerta gli utenti ottengono ogni mese minuti e 150GB ad un prezzo vantaggioso che promette di essere lo stesso “per sempre”.

Fastweb: l’offerta mobile per i nuovi utenti

Nel dettaglio, la promo comprende minuti illimitati verso tutti e una connessione ad internet in 5G. Il numero mensile di GIGA, 150, rende l’offerta Fastweb ancora più interessante. Non sono incluse spiacevoli novità dato che l’operatore garantisce che non ci sono costi nascosti. Inoltre, non ci sono vincoli riguardo la permanenza con l’operatore. Il tutto ad un prezzo super vantaggioso. Si tratta, infatti, di 7,95 euro mensili.

Attivare la promo è facile e veloce. Per procedere si può utilizzare SPID o CIE. Inoltre, è disponibile anche la possibilità di effettuare l’attivazione con un video riconoscimento.

Durante la sottoscrizione dell’offerta Fastweb gli utenti avranno la possibilità di scegliere se optare per una nuova SIM che viene inviata all’indirizzo designato, o scegliere una eSIM. Per selezionare quest’ultima opzione, ovviamente, è necessario che gli utenti coinvolti posseggano uno smartphone compatibile con suddetta tecnologia.

La seconda opzione risulta essere più veloce, dato che non sono compresi i tempi di attesa per l’invio e la consegna della scheda SIM. Con tale offerta, Fastweb prova ancora una volta il proprio valore sul mercato nazionale quando si parla di promozioni per la rete Mobile. Come anticipato, questa è solo una delle offerte messe a disposizione da Fastweb. Per conoscere anche le altre basta recarsi sul sito dell’operatore e visionare ogni dettaglio.