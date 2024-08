Qualcosa di nuovo bolle in casa Apple, si tratta di un periodo di forte fermento per l’azienda di Cupertino dal momento che molto presto assisteremo all’arrivo dei nuovi iPhone e anche di iOS 18 in via ufficiale per tutti gli utenti, ma nemmeno il tempo di fare un nuovo iPhone che già si pensa al prossimo, iPhone 17 stando all’indiscrezioni porterà a qualcosa di decisamente nuovo per quanto riguarda i noti smartphone dell’azienda, nel dettaglio probabilmente si cambierà politica per quanto riguarda i dispositivi prodotti con un probabile se non definitivo abbandono dei modelli plus che non hanno pienamente convinto dal momento che rappresentano solo il 5-10% delle spedizioni da parte di Apple.

Come ben sappiamo, la nota azienda è solita cambiare politica quando un prodotto dopo un paio di anni continuano a convincere, abbiamo già assistito tutto ciò con iPhone mini che non è stato più prodotto dopo il suo lancio a causa di vendite fin troppo scarse, questo probabilmente sta per accadere anche per iPhone plus che non ha mai convinto appieno dal momento che le grandi dimensioni non giustificavano un prezzo decisamente importante in grado di garantire l’acquisto di un iPhone Pro.

iPhone 17 Air

Stando ad alcune indiscrezioni assisteremo all’arrivo di un iPhone 17 Air, il quale si posizionerà perfettamente a metà tra un iPhone standard e un iPhone Pro, garantendo delle prestazioni intermedie tra i due modelli ma allo stesso tempo un design più sottile, gradevole alla vista con un prezzo esattamente come le prestazioni a metà tra i due modelli.

Si tratterà dunque di un tentativo da parte di Apple o di rinvigorire il proprio mercato e soprattutto stimolare quello legato agli utenti che non acquistano uno tra i modelli top di gamma e si limitano a qualcosa di meno oneroso che però in questo caso guarderà più al design che alle prestazioni effettive dello smartphone, ovviamente si tratta di indiscrezioni e bisognerà attendere ancora parecchi mesi per trovare un riscontro reale.