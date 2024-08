Google ha da poco lanciato il Pixel Watch 3 durante l’atteso evento MadebyGoogle,segnando un importante aggiornamento nella sua serie di smartwatch. Questo nuovo modello si propone come una delle alternative più avanzate per chi cerca un dispositivo con Wear OS. Il PixelWatch3 sarà disponibile in due varianti di dimensioni. Ovvero 41mm e 45mm, in modo da rispondere a diverse esigenze di comfort e stile. Esso si distingue per il suo display Actua AMOLED LTPO. Una tecnologia che promette una luminosità eccezionale di fino a 2000 nit. Particolarmente ideale per una visibilità senza compromessi anche in condizioni di luce intensa. Le cornici del display sono state ridotte di molto. Così da offrire un’area dello schermo attivo aumentata del 10% per la versione da 41 mm e del 40% per la versione da 45 mm, ai Watch 2. Un miglioramento che conferisce al nuovo arrivato un aspetto più moderno e pulito. Oltre a contribuire a migliorarne l’usabilità.

Funzionalità avanzate e prezzi del Pixel Watch 3

Il Pixel Watch3 monta un processore Qualcomm SW5100 abbinato a un co-processore Cortex M33. Dispone poi di 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. Questi componenti promettono un’esperienza d’uso fluida e reattiva. Così da renderlo adatto sia per le attività quotidiane che per le applicazioni più complesse. Il sistema operativo Wear OS 5.0 introduce ulteriori miglioramenti. Rende infatti l’interazione con lo smartwatch molto più intuitiva e veloce. La batteria ha una capacità di 420mAh per la versione da 45mm e fino a 307mAh per quella da 41mm. Mentre l’autonomia dichiarata è di 36h con modalità di risparmio energetico attivata. Un passo avanti considerevole rispetto ai modelli precedenti.

Oltre alle innovazioni di tipo hardware, si distingue anche per le sue avanzate capacità di monitoraggio della salute e del fitness. Esso è equipaggiato con una vasta gamma di sensori. Tra cui uno per la conduttanza cutanea e la rilevazione ECG, che permettono un monitoraggio approfondito dei parametri vitali. Questi sono particolarmente utili per coloro che desiderano un’analisi dettagliata del loro stato di salute. Anche se molte funzionalità potrebbero essere disponibili solo attraverso i servizi Fitbit.

L’ ultimo arrivato della casa Pixel sarà disponibile dal 10 settembre. I modelli Wi-Fi partiranno da €399 per i modelli da 41 mm e da €499 per quelli da 45 mm. Mentre le versioni LTE partono da €499 e raggiungono €549. Questo posizionamento di prezzo lo colloca nella fascia alta del mercato. Sfidando direttamente rivali come l’Apple Watch e i modelli della serie Galaxy Watch di Samsung. Insomma, con tutte queste caratteristiche, il Pixel Watch 3 si propone come un’evoluzione dei device precedenti. Ma come un prodotto assolutamente in grado di porsi al vertice della categoria degli smartwatch. Grazie al suo mix di tecnologia avanzata e integrazione con il mondo Google.