L’operatore telefonico HoMobile è stato da poco acquisito da Vodafone Italia. In seguito a tale avvenimento ha svelato una nuova e accattivante promozione destinata ai nuovi clienti per il mese di agosto 2024. Tale offerta si distingue per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo e rappresenta una ghiotta opportunità per chi sta pensando di cambiare gestore. In dettaglio, la promo prevede l’accesso a un piano da 100GB di traffico dati mensili, al costo estremamente competitivo di 5,99 euro. Esso offre una connessione in 4G, con una velocità massima di 60Mbps sia in download che in upload. Garantendo così un’ottima esperienza di navigazione, ideale per streaming, download e uso intensivo di internet. Oltre ai dati abbondanti, la proposta include anche minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS senza limiti. Il tutto per una comunicazione totale senza preoccupazioni.

HoMobile: dettagli e scadenza della Promo

Questa offerta vantaggiosa consente ai nuovi clienti di scegliere se attivare un numero telefonico nuovo o mantenere quello esistente. Il tutto senza costi aggiuntivi. Tutti i pagamenti potranno essere gestiti comodamente online. In modo da semplificare ancora di più l’intero processo di attivazione e gestione.

La promozione di HoMobile sarà disponibile fino al 29 agosto 2024. Vi è quindi una finestra temporale limitata per poterne approfittare. Per usufruire dell’offerta, è necessario essere clienti di uno degli operatori eleggibili inclusi nell’elenco. Il quale comprende nomi noti come Iliad, Fastweb, PosteMobile. Insieme ad altri operatori minori come CoopVoce, LycaMobile e Tiscali.

Per garantire ulteriormente la soddisfazione del cliente, HoMobile offre anche una politica di rimborso entro 30 giorni dall’attivazione del piano. Valida per chiunque non sia completamente soddisfatto. Essa rappresenta un’ulteriore garanzia di qualità per chi decide di avvicinarsi a questo operatore. Insomma, con questa soluzione, l’ azienda si conferma una scelta eccellente per coloro che cercano un piano telefonico con una generosa quantità di dati e senza limiti sulle comunicazioni, il tutto a un prezzo più che accessibile e competitivo.