Il noto operatore dei colori gialli Kena mobile ha deciso di lanciare sul mercato una nuova promozione per ribadire la propria presenza agli utenti italiani, l’obiettivo è portarli dalla propria parte stimolando la sottoscrizione di una nuova promozione per rinvigorire il proprio mercato e ovviamente sferrare un gancio diretto alla concorrenza.

Per stimolare la sottoscrizione ha deciso di rendere questa promozione decisamente ghiotta inserendo caratteristiche decisamente competitive ma allo stesso tempo un bonus e un buono regalo Amazon del valore di 10 € al quale è molto facile accedere, la promo in questione ha il titolo KeRegalo, vediamo insieme come funziona e come accedere a questi regali.

Cosa garantisce KeRegalo

la promo presa in esame garantisce a chi lo sottoscrive alla modica cifra di 6,99 € al mese, 130 GB di traffico dati in 4G che aumentano a 230 se attivate l’auto ricarica, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e minuti illimitati verso tutti, il costo di attivazione è completamente gratuito e come se non bastasse il primo rinnovo è completamente offerto da Kena.

La promo è valida per coloro che sottoscrivono un nuovo numero di telefono e per coloro che effettuano la portabilità dai seguenti operatori: Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, Coopvoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2Appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, Netvalue, Noitel, Nova, Nextus, Ntmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekon, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Per quanto concerne il buono Amazon, gli utenti ai quali è consentito l’accesso sono coloro che effettuano la portabilità del numero, il buono verrà inviato tramite SMS dopo il primo mese di rinnovo, sarà ovviamente spendibile su Amazon come meglio preferite senza nessun tipo di limitazione.

Per attivare la promo vi basterà recarvi sul sito ufficiale di Kena e seguire la procedura presente nella pagina dedicata, così facendo potrete tranquillamente sfruttare la promozione e tutti i suoi regali.