Vodafone torna alla carica per riconquistare i clienti che in passato hanno scelto di cambiare operatore. L’azienda, nota per le sue aggressive strategie di mercato, ha lanciato una nuova offerta estiva rivolta ai suoi ex utenti, proponendo loro una delle sue offerte più apprezzate: la Vodafone Silver. Questa promozione è stata già introdotta in diverse versioni nel corso del tempo, ma l’operatore ha deciso di rilanciarla con un prezzo particolarmente competitivo: 6,99 euro al mese.

Estate bollente con Vodafone Silver!

Con l’arrivo della stagione calda, Vodafone ha intensificato i suoi sforzi per attirare nuovamente quei clienti che, per diverse ragioni, avevano optato per altri operatori. La strategia di Vodafone si basa sulla riproposizione di una delle sue offerte di punta, appunto la Vodafone Silver, che ora viene ripresentata con una combinazione di servizi che la rende particolarmente appetibile.

L’offerta Vodafone Silver, nella sua versione attuale, comprende un ampio pacchetto di traffico dati, con fino a 100 GB disponibili per la navigazione in rete con connettività 5G. A ciò si aggiungono minuti di chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre a SMS illimitati. Ma non finisce qui: Vodafone ha incluso anche 300 minuti di chiamate verso una vasta gamma di Paesi internazionali, che comprendono destinazioni in Europa, Asia, America del Nord e del Sud, offrendo così una copertura globale notevole.

Per promuovere questa offerta, Vodafone ha avviato una campagna di comunicazione mirata, inviando SMS personalizzati ai suoi ex clienti. Il messaggio, chiaro e diretto, invita a cogliere questa opportunità entro il 1° settembre, offrendo dettagli sulla possibilità di attivare la promozione sia in negozio che online.

Il testo del messaggio recita: “Con Vodafone 100GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 6,99€/mese. Attivazione 2,01€, SIM 0€. Attiva in negozio/online entro il 01/09. Dettagli e costi: voda.it/web15”. Con questa mossa, Vodafone punta a recuperare quote di mercato, sfruttando la fidelizzazione di chi, in passato, ha già apprezzato i suoi servizi.