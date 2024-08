Google sta implementando un’interessante innovazione per gli utenti di Chrome su Android, rivolta a semplificare la gestione della modalità incognito. Questa risulta essere particolarmente utile per navigare senza lasciare tracce nella cronologia di navigazione. Infatti, ha da sempre rappresentato una risorsa preziosa per garantire maggiore privacy online.

Tradizionalmente, per accedere alla modalità incognito, gli utenti devono aprire il tab switcher, un’icona situata nell’angolo in alto a destra dello schermo. Per poi selezionare la scheda dedicata alla navigazione in incognito, contrassegnata da un’icona con cappello e occhiali. Alternativamente, è possibile tenere premuta l’icona del tab switcher e poi scegliere “Nuova scheda in incognito”. Questo processo, sebbene non complesso, richiede diversi passaggi che possono risultare macchinosi per chi utilizza frequentemente questa modalità.

Guida all’attivazione della nuova funzione di Switch in Chrome Canary

La nuova funzionalità, attualmente accessibile solo nella versione Canary di Chrome, promette di semplificare notevolmente il passaggio tra le due modalità di ricerca. Dopo aver abilitato la funzione, basterà tenere premuta l’icona delle schede aperte e selezionare “Switch to Incognito“. Oppure “Switch out of Incognito” per tornare alla navigazione normale. Un simile cambiamento potrebbe migliorare notevolmente l’efficienza e la fluidità dell’esperienza di navigazione per coloro che utilizzano spesso queste opzioni.

Per poter sfruttare tale innovazione però necessario seguire alcuni passaggi specifici. La funzione non è ancora disponibile nelle versioni stabili o beta di Chrome, quindi occorrerà scaricare e installare ChromeCanary dal Google Play Store. Una volta installata l’app, bisognerà avviarla digitando `chrome://flags` nella barra degli indirizzi.

Da qui si dovrà immettere “Tab strip incognito switcher migration to toolbar“. Selezionate “Enabled” dal menu a tendina e riavviate il browser toccando “Riavvia” in fondo alla pagina dei flag. Dopo il riavvio, la nuova funzione sarà attiva. Ma potrebbe non essere immediatamente visibile se non ci sono schede aperte in modalità incognito. Anche se non è stata ancora completamente localizzata in italiano, rappresenta un passo avanti molto importante.

Insomma, la nuova funzionalità di Chrome Canary potrebbe rivelarsi particolarmente utile. Soprattutto per chi cerca un’esperienza di navigazione più fluida e veloce. In quanto offre un controllo maggiore sulla propria privacy online senza dover affrontare procedure complicate.