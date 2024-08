Per chi è alla ricerca di una super offerta di rete mobile dal prezzo non troppo elevato e con tanto da offrire, c’è una fantastica proposta da parte dell’operatore telefonico Iliad. Quest’ultimo, infatti, ha reso disponibile all’attivazione sul proprio sito web un’offerta davvero mozzafiato per il suo elevato rapporto tra qualità e prezzo. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta di rete mobile denominata Iliad Flash 200. Vediamo qui di seguito cosa include questa promozione.

Iliad sbaraglia la concorrenza con la nuova offerta bomba Iliad Flash 200

Come già accennato in apertura, infatti, ci troviamo di fronte ad un’offerta di rete mobile che ha dell’incredibile. Ogni mese, infatti, questa super offerta di Iliad arriva ad includere ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati. Questi ultimi sono validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.

L’offerta in questione arriva poi ad includere ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati sempre verso tutti i numeri. L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese e ricordiamo che è previsto un costo di attivazione di 9,99 euro. Si tratta tuttavia di un’offerta di rete mobile limitata nel tempo. Gli utenti avranno infatti tempo a disposizione per attivarla soltanto fino al prossimo mese di settembre 2024, salvo sempre diversa comunicazione da parte dell’operatore telefonico.

Si tratta senz’altro di un’ottima proposta da parte dell’operatore telefonico Iliad e che gli utenti non si lasceranno certo sfuggire. Ricordiamo comunque che sul sito ufficiale dell’operatore continuano a essere disponibili tante altre offerte di rilievo che non scadranno in tempi brevi. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta di rete mobile denominata Iliad Giga 120. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese fino a 120 GB dj traffico dati per navigare e sempre minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per questa offerta è di 7,99 euro.