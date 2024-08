AI e lavoro: il futuro dell’occupazione nel settore tecnologico

Il mondo del lavoro ha subito uno scossone incredibile con l'avvento dell'AI nei settori aziendali, specialmente in quelli IT.

L’intelligenza artificiale (AI) sta attraversando una fase di profonda trasformazione nel mondo del lavoro, specialmente nel settore tecnologico. Un recente rapporto dell’AI-Enabled ICT Workforce Consortium ha messo in evidenza come l’AI stia cambiando radicalmente i ruoli professionali, suscitando sia entusiasmo che preoccupazione tra i lavoratori. Secondo lo studio, un impressionante 92% dei posti di lavoro nel settore IT subirà cambiamenti significativi, con un impatto particolare sui ruoli a livello intermedio e base.

I cambiamenti lavorativi portati dall’intelligenza artificiale

Le modifiche sono guidate dall’obsolescenza di alcune competenze, mentre altre stanno emergendo come cruciali. Tra queste, spiccano l’etica dell’AI, l’ingegneria rapida e l’alfabetizzazione digitale. Le attività tradizionali, come la gestione di grandi volumi di dati o la creazione di contenuti semplici, potrebbero essere automatizzate, sollevando interrogativi sulle prospettive occupazionali per molte figure professionali. Questa trasformazione solleva domande fondamentali su come i lavoratori potranno adattarsi e prosperare in un ambiente in continuo cambiamento.

Per affrontare le sfide di questa evoluzione, aziende leader nel settore tecnologico come Cisco, IBM, Intel, Microsoft e Google hanno formato un consorzio con l’obiettivo di preparare la forza lavoro del futuro. Queste aziende hanno avviato ambiziosi piani di formazione per colmare il divario di competenze emergenti. Cisco, per esempio, si è posta l’obiettivo di formare 25 milioni di persone in sicurezza informatica e competenze digitali entro il 2032. IBM, da parte sua, mira a preparare 30 milioni di individui in competenze digitali entro il 2030, di cui 2 milioni specificamente in intelligenza artificiale. Inoltre, Microsoft punta a certificare 10 milioni di persone in competenze digitali entro il 2025, un obiettivo che l’azienda afferma di aver già superato.

Queste iniziative rappresentano un passo concreto verso la preparazione dei lavoratori per un mercato in rapida evoluzione. L’arrivo dell’AI non deve essere considerato solo come una minaccia, ma anche come un’opportunità. I lavoratori che sapranno adattarsi e acquisire le competenze necessarie avranno accesso a nuove e stimolanti opportunità professionali. È essenziale che governi, aziende e istituti di formazione collaborino per garantire una transizione fluida verso un futuro in cui umani e macchine possano coesistere e lavorare insieme in modo sinergico, sfruttando al meglio le potenzialità dell’AI.