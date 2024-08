I marketplace B2B stanno cambiando con l’integrazione dei nuovi pagamenti embedded. Anche altre piattaforme stanno velocizzando la digitalizzazione del commercio che avviene tra le diverse aziende. Si tratta di una trasformazione che non solo velocizza i pagamenti. Il processo agisce anche per semplificare i processi tradizionali. È un processo inevitabile con la diffusione della digitalizzazione dei pagamenti con le carte digitali e i nuovi portafogli elettronici. Già a partire dai prossimi anni, il mercato dei pagamenti B2B continuerà a crescere. Secondo alcune stime passerà da 4,2 miliardi di dollari (2023) a 8,2miliardi entro il 2028.

È importante sottolineare che oltre i diversi benefici, ci sono anche diverse sfide legate a tale processo. L’integrazione dei pagamenti embedded richiede una serie di competenze specifiche insieme ad ampie collaborazioni tra tutte le aziende tecnologiche.

Pagamenti embedded: cosa cambia nel mercato?

A tal proposito, Google Chrome ha rilasciato un’interessante funzione. Si tratta di Web Monetization un sistema che permette ai proprietari dei siti web di ricevere dei micropagamenti ogni volta che qualcuno interagisce con i contenuti pubblicati. Ciò permette ai content creator e ai proprietari dei siti di poter guadagnare senza affidarsi solo alle pubblicità e alle forme di abbonamento.

I pagamenti con Web Monetization avvengono in automatico. Quando gli utenti accedono a siti che supportano la nuova funzione e hanno configurato un portafoglio elettronico, il browser agisce in autonomia dando inizio ad una sessione di monetizzazione web. In tal modo ci sono pagamenti diretti dagli utenti che fruiscono i contenuti sui siti.

Suddetto approccio, permette alle aziende di mettere a disposizione termini di pagamento personalizzati per ogni cliente. Inoltre, le opzioni offerte sono ora più flessibili. Le piattaforme di finanza embedded consentono di ottenere movimenti più fluidi nelle interazioni quotidiane tra le aziende. Tale processo permette di ottenere delle modalità di pagamento che siano più fluidi ed efficienti.