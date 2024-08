Il colosso sudcoreano Samsung sta progettando l’arrivo a livello globale di un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Galaxy A. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Samsung Galaxy A16 5G. In questi ultimi giorni abbiamo qualche piccolo dettaglio interessante che lo riguarda grazie al suo avvistamento sul noto portale di benchmark Geekbench. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy A16 5G in arrivo, eccolo avvistato sul portale di benchmark Geekbench

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone a marchio Samsung è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench. Lo smartphone in questione è stato avvistato in rete con il numero di modello SM-A166E, e questo non fa che segnalarci che si tratta proprio della sua versione global. Per quanto riguarda i punteggi, lo smartphone ha totalizzato 967 punti in single core e 1971 punti in multi core.

Oltre ai semplici punteggi, il portale in questione ci ha anche rivelato qualche presunta specifica tecnica. In particolare sembra che il nuovo smartphone dell’azienda sarà alimentato da un processore di casa MediaTek. Dovrebbe trattarsi nello specifico del soc MediaTek Dimensity 6300, con a supporto almeno 4 GB di memoria RAM. Siamo comunque convinti che al momento del debutto saranno resi disponibili altrettanti tagli di memoria con fino a 6 GB e fino a 8 GB.

Sembra poi confermata la versione del sistema operativo che sarà installato a bordo. Ci sarà infatti l’ultima release di Google, ovvero Android 14. Secondo le ultime indiscrezioni, invece, il nuovo Samsung Galaxy A16 5G sarà dotato di un comparto fotografico ben realizzato. Ci sarà ad esempio un sensore fotografico principale da 50 MP. Assieme a lui, dovrebbero poi esserci un sensore grandangolare da 5 MP e un ultimo sensore da 2 MP.

Per il moderno non sappiamo con esattezza quando sarà annunciato questo nuovo smartphone del colosso sudcoreano Samsung. Vi terremo sicuramente aggiornati se arriveranno nuove informazioni.