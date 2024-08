Sorpasso a destra: permesso in autostrada, ma in che caso?

Una delle prime cose che impariamo quando prendiamo la patente è che il sorpasso a destra non è ammesso, o non è così? Cosa certa è che il Codice della Strada impone agli automobilisti di mantenersi sempre nella corsia libera più a destra quando viaggiano in autostrada. In questo modo si riservano le corsie più a sinistra solo per i sorpassi. Chi non rispetta questa regola rischia, secondo le regole stradali, una multa che va dai 42 e che arriva fino 173 euro. L’esperienza comune racconta però una storia diversa. Molti conducenti, specialmente sulle strade a tre o più corsie, evitano di usare la corsia di destra, preferendo restare in quelle centrali.

L’abitudine può tuttavia creare situazioni complicate. Chi invece conosce e segue la regola si potrebbe trovare a dover superare un veicolo più lento che occupa una corsia centrale. Proprio qui la domanda che sorge spontanea è: è possibile superare a destra continuando sulla propria corsia? Ci si deve spostare a sinistra? Il sorpasso si può effettuare?

Superare a destra è possibile, ma non il sorpasso

La risposta è chiara e vi stupirà (forse): il superamento a destra è consentito dal Codice della Strada. È importante, però, distinguere tra “sorpasso” e “superamento”. Sono due termini che, pur essendo sinonimi solitamente, hanno significati molto differenti secondo il CdS. Il sorpasso comporta un cambio di corsia e, se effettuato a destra, è rigorosamente vietato e punibile con una multa che potrebbe arrivare a 333 euro.

Il superamento, invece, avviene quando un veicolo più veloce supera uno più lento senza cambiare corsia. Questa manovra è permessa e non sanzionata. Anche la Polizia Stradale chiarisce tal punto. Se si prosegue sulla corsia di destra mentre altri veicoli occupano le corsie centrali o di sinistra, non si tratta di un sorpasso vietato ma di un superamento consentito. Anche se il sorpasso a sinistra rimane un’opzione, è spesso meno sicuro e può rendere il traffico più caotico. Superando a destra nella propria corsia si garantisce una circolazione più fluida e si riduce il rischio di code improvvise. Lo sapevate?