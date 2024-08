L’attesa per la MG Cyberster sta per concludersi. La roadster elettrica sarà disponibile in Italia a partire dall’autunno di quest’anno. Questo modello rappresenta una nuova frontiera per il marchio MG. Il quale ha collaborato con il suo centro stile di Londra del Gruppo SAIC per creare un’auto che unisce design distintivo e tecnologie all’avanguardia. La Cyberster è concepita come una roadster a due posti. Dotata di una capote in tela che può essere aperta elettricamente in appena 12 secondi. Le sue dimensioni sono di 4.535mm in lunghezza, 1.913mm in larghezza e 1.329mm in altezza. Misure che promettono una guida agile e una buona stabilità.

Prestazioni e prospettive future della MG Cyberster

Anche gli interni della Cyberster non deludono. I sedili sono realizzati in pelle e alcantara. Mentre il tunnel centrale, le portiere e la parte superiore della plancia sono rivestiti in pelle di alta qualità. La tecnologia è un punto forte del veicolo. Vi è infatti un ampio pannello strumentale posizionato dietro il volante sportivo. Oltre che una serie di controlli avanzati per le modalità di guida e la regolazione della frenata rigenerativa.

Ma non è tutto. Parlando di prestazioni, la MG Cyberster promette capacità che potrebbero rivaleggiare con quelle di modelli ben più costosi. La roadster sarà disponibile in due versioni. Una con un motore elettrico da 231kW e un’altra con un powertrain dual-motor che sviluppa 400kW. Quest’ultima è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 3,2 secondi. Essa sarà equipaggiata con batterie da 64kWh nella versione base. Mentre da 77kWh nella variante più avanzata, assicurando una buona autonomia e tempi di ricarica contenuti.

L’ automobile però non si limita a essere un semplice mezzo di trasporto. Mira infatti a posizionarsi come una bandiera per MG e per le sue prossime versioni. Una manifestazione concreta della direzione futura del brand nel settore delle auto sportive elettriche.