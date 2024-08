MG lancia una garanzia a vita sulle auto elettriche: dove?

In occasione del centenario dalla sua fondazione, MG ha deciso portare nel mercato delle auto thailandese una vera rivoluzione. La società mette in campo un’iniziativa unica nel suo genere: una garanzia a vita sui suoi veicoli elettrici. Una mossa alquanto audace che protegge le componenti di alcuni dei modelli elettrici migliori del brand. La garanzia copre infatti batteria, gruppo motopropulsore ed elettronica di potenza di quattro modelli. Essi sono in particolare: la compatta MG4, il roadster Cyberster e i monovolume a 7 posti Maxus 7 e Maxus 9 .

L’iniziativa vuole fidelizzare i clienti MG e a rassicurare i consumatori che ancora nutrono dubbi riguardo alla transizione verso le auto elettriche. La garanzia, poi, si estende anche ai veicoli già venduti e segue il veicolo in caso di cambio di proprietario. In tal modo si ha un vantaggio anche per tutti i futuri acquirenti di veicoli usati MG.

La MG in Thailandia per portare gli automobilisti verso il green

La scelta di introdurre una garanzia a vita arriva in un momento speciale per MG. L’azienda, come anticipato, che celebra oltre al centenario anche il decimo anniversario della sua presenza in Thailandia, iniziata grazie alla SAIC. Questo doppio anniversario è stato l’occasione ideale per lanciare un’iniziativa atta a portare l’industria thailandese dei veicoli elettrici ad un livello superiore di quello attuale. Sul fronte del mercato, i risultati iniziano già a riflettere l’effetto positivo di questa strategia. La MG4 ha infatti registrato una crescita dell’84% rispetto allo scorso anno e il roadster Cyberster ha superato le 1.000 prenotazioni.

Sorgono tuttavia comunque domande sulla sua sostenibilità a lungo termine, soprattutto considerando la durata limitata delle batterie dei veicoli elettrici, che potrebbero richiedere sostituzioni dopo 15-20 anni. La sfida per la MG sarà quella bilanciare l’attrattiva commerciale di una garanzia così estesa con i costi futuri di manutenzione. Resta da vedere se MG estenderà questa garanzia a vita ad altri mercati e quale impatto avrà sull’immagine del marchio e sulla percezione dei veicoli elettrici da parte dei consumatori. Questa iniziativa potrebbe anche stimolare una risposta da parte di altri costruttori, alzando ulteriormente gli standard di fiducia e assistenza nel settore.