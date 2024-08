Call of Duty Black Ops 6: i leaks rivelano praticamente tutto

A quanto pare per Activision sembra proprio non esserci un periodo di pace, nelle ultime ore, infatti la nota azienda che si occupa di produrre videogiochi ha dovuto tirare i conti con un’ondata di leaks inerenti il nuovo capitolo di Call of Duty si tratta dell’ennesima fuga di notizie dal momento che già nei giorni precedenti alcuni dettagli sul gioco erano trapelati in rete, tra questi spiccava l’elenco completo degli eventi mappe disponibili in modalità multiplayer, la situazione però è decisamente precipitata dal momento che questa volta sono state pubblicate tutte le cutscene complete della campagna single player.

Fuga di info gigante

Per essere più dettagliati tutto il materiale estratto arriva direttamente dalla build beta di Black Ops 6, un colpo che nella storia della nota azienda, ma anche del videogioco non ha precedenti e che ha letteralmente sconvolto tutti gli sviluppatori che hanno lavorato a questo titolo dal momento che si sono ritrovati con il videogioco anticipato praticamente per intero in rete.

A causa di questa fuga di notizia, infatti tutti i contenuti del videogioco sono stati interamente rivelati e l’unica modalità ad essersi salvata e quella zombie, per il resto tutto è finito online ed è tutto visibile agli occhi di tutti, come se non bastasse alcuni utenti dotati di una PlayStation 4 modificata sembra che abbiano già avuto accesso all’esperienza di gioco completa, cosa che lascia pensare a un possibile rischio di ulteriori fughe di notizia ancor più concrete e corpose.

Nonostante quanto accaduto la data di presentazione ufficiale del videogioco è rimasta fissata al 25 ottobre, sebbene gli sviluppatori abbiano espresso tutto il loro sdegno per quanto accaduto dal momento che secondo il loro parere tutto è stato rovinato in modo irrecuperabile andando a danneggiare anche l’entusiasmo di tutti coloro che hanno lavorato al videogioco che erano emozionati all’idea di mostrare la campagna al pubblico.