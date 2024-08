Meta sta preparando un’importante evoluzione per WhatsApp, la popolare app di messaggistica. Secondo quanto emerso da fonti come WaBetaInfo, gli avatar, introdotti nel 2022 come parte della personalizzazione del profilo, subiranno presto un aggiornamento che li renderà più dinamici e coinvolgenti. Questa novità permetterà agli utenti di visualizzare una versione tridimensionale del proprio avatar. La quale potrà essere posizionata proprio accanto all’immagine del profilo tradizionale. In particolare, le persone avranno la possibilità di interagire con gli altri account toccando l’icona del contatto, rivelando così un doppio livello. Ovvero, l’immagine standard e l’avatar 3D personalizzato.

WhatsApp: personalizzazione e interattività

Tale aggiornamento rappresenta un passo importante per Meta nel suo tentativo di avvicinare WhatsApp al metaverso. In quanto si propone proprio di integrare maggiormente le esperienze virtuali e reali. La nuova funzionalità potrebbe anche aprire la strada a nuove forme di personalizzazione attraverso acquisti virtuali. Come abbigliamento e accessori per gli avatar. Questa iniziativa segue l’obiettivo di Meta di unificare le sue piattaforme digitali, unendo applicazioni tradizionali e spazi virtuali. A tal proposito, sembra però che l’espansione del metaverso, attualmente, è ancora limitata a pochi mercati selezionati. Tra cui Stati Uniti, , Regno Unito, Canada, Francia, Spagna, Islanda e Irlanda . Si vocifera che l’azienda stia considerando l’estensione di HorizonWorlds anche in altri paesi, inclusa l’Italia. Ma, al momento, non ci sono state conferme a riguardo.

Questo cambiamento, come già detto, si inserisce quindi in un contesto più ampio di integrazione del metaverso. Un mondo che Meta sta cercando in tutti i modi di espandere malgrado le sue attuali limitazioni. Se queste novità riscuoteranno successo, potrebbero rappresentare un punto di svolta nella maniera in cui interagiamo con le piattaforme di messaggistica e con l’internet. Basta pensare che già con l’ arrivo degli avatar, WhatsApp potrebbe persino arrivare a trasformarsi in un e-commerce. Su cui sarà possibile acquistare accessori, abbigliamento e molto altro ancora per abbellire maggiormente l’immagine della nuova versione virtuale di noi stessi.