La BYD Seal si rinnova: restyling 2025 con ricarica ultraveloce

La BYD Seal è stata lanciata in Europa l’anno scorso per cercare di battere una delle elettriche più famose: la Tesla Model 3. Ora, questa straordinaria auto, si prepara a una nuova fase di evoluzione con un restyling previsto per il 2025. A poco più di un anno dal suo debutto, il marchio cinese BYD, infatti, presenta una versione aggiornata della sua berlina scattante. L’auto, al momento, è acquistabile solo in Cina, mentre con tale mossa arriverà anche tra le nostre di mani.

Questo restyling non solo porta con sé modifiche estetiche, ma introduce anche altre parecchie innovazioni tecniche. Con la Seal diverrà ancor più agguerrita, una delle berline elettriche più potenti ed affascinanti del mercato. In Cina è acquistabile in quattro varianti a prezzi niente male. La BYD Seal 2025 ha un costo inferiore di ben 7.000 euro (circa) rispetto al modello precedente.

La BYD Seal migliora su tutti i fronti

Uno degli aggiornamenti più importanti apportati dalla società è l’adozione di un’architettura a 800 V per le batterie. Questa permette finalmente all’auto di avere una ricarica extra rapida. In tal modo la Seal riesce a passare dal 10 all’80% di carica in soli 25 minuti. Prima i tempi erano di più o meno 37 minuti, restando sotto i 30 la BYD ha toccato un gran traguardo. L’ permette anche di raggiungere una potenza di ricarica massima superiore ai 150 kW, rendendo la Seal una delle vetture più veloci da ricaricare.

La BYD Seal 2025 sarà disponibile in diverse configurazioni. In Cina, gli acquirenti potranno scegliere tra una versione a motore singolo con potenze di 230 CV o 313 CV. C’è anche una versione a doppio motore con trazione integrale che ha invece una potenza di molto maggiore di 530 CV. Quest’ultima è infatti la più performante ed è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi. Il restyling della BYD non si limita certo alle prestazioni. Gli interni della Seal sono stati completamente ridisegnati. Ora troviamo una nuova plancia, un volante migliorato, una console centrale e persino cambiamenti nei pannelli delle portiere. Esternamente, le modifiche sono poche, ma tutte eleganti. Adeso vi sono una nuova colorazione, la Sky Purple, un logo BYD luminoso e nuovi cerchi in lega.