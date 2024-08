Rimac Automobili si prepara a fare un annuncio sensazionale durante la prossima Monterey Car Week, in programma a breve. L’azienda croata, celebre per le sue auto ad alte prestazioni, ha anticipato che il nuovo modello in arrivo sarà “ribelle” e “radicale”. Suscitando, così, fin da subito, grande curiosità e aspettativa tra appassionati e esperti del settore. I dettagli precisi sul veicolo restano ancora sconosciuti. Ma i teaser diffusi sui social media offrono piccoli assaggi dell’innovazione che ci aspetta. Le immagini mostrano però solo parti specifiche della vettura. Come un frammento del frontale e elementi aerodinamici, ma non forniscono una panoramica completa. Lasciano così l’immaginazione degli appassionati libera di speculare.

Cosa ha in serbo Rimac: alcune indicazioni

Il sito web dedicato al lancio del nuovo modello presenta un conto alla rovescia particolarmente originale. Invece del tradizionale countdown, utilizza un mosaico di pixel che si svela progressivamente, rivelando lentamente l’immagine del veicolo. Tale approccio amplifica il mistero. Oltre che riflettere anche il carattere innovativo e distintivo del marchio Rimac. Tra i teaser pubblicati, uno dei più interessanti mostra una parte del frontale del nuovo modello, che appare simile alla Nevera. Anche se con modifiche evidenti nello splitter aerodinamico. Questo potrebbe indicare che il nuovo arrivato potrebbe essere una versione da pista o diversa variante estrema della Nevera.

Un altro video trapelato sul web fa invece pensare che la vettura possa essere un’auto ibrida. Una soluzione che mescola l’energia elettrica con una motorizzazione tradizionale. Su questo versante, già la Nevera aveva stabilito diversi record impressionanti grazie ai suoi quattro motori elettrici. È stata infatti registrata una potenza totale di 1.408kW e una coppia di 2.360Nm. Permettendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 1,85 secondi e una velocità massima di 412km/h. Superare questi risultati non sarà semplice. Ma l’arrivo di una nuova hypercar da parte di Rimac promette di alzare ulteriormente l’asticella delle prestazioni automobilistiche. Insomma, con la Monterey Car Week alle porte, il momento della rivelazione è vicino e le aspettative sono alle stelle.