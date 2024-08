Fiat ha appena svelato una novità che promette di trasformare il modo in cui gestiamo la ricarica delle auto elettriche. Si tratta della nuova Grande Panda. La prima vettura che integrerà i cavi di ricarica direttamente all’interno del veicolo. Questa innovazione si propone di risolvere un problema comune per gli automobilisti elettrici. I quali spesso si trovano ad affrontare la difficoltà di organizzare e riporre i cavi di carica. Attualmente, questi vengono spesso collocati in modo improvvisato all’interno dell’auto, portando a disordine e occupando spazio prezioso. Fiat ha risposto a questa esigenza con una soluzione pratica e ben progettata. Tali strumenti verranno infatti integrati in un compartimento apposito. Così da rendere l’uso quotidiano delle auto elettriche molto più semplice e ordinato.

Nuove caratteristiche per la nuova Fiat Grande Panda

La vettura avrà un cavo di ricarica posizionato dietro uno sportellino situato nella parte anteriore del veicolo, precisamente dietro la mascherina. Questo sportellino non solo nasconde il cavo ma lo rende anche facilmente accessibile. Esso sarà di tipo spirale, il che significa che potrà essere esteso a seconda delle necessità. Tale caratteristica aumenta la flessibilità d’uso e la comodità per l’utente. Ad ogni modo, è importante notare che sarà progettato esclusivamente per la ricarica in corrente alternata (AC) fino a 7,4 kW. Questo tipo di ricarica consente di ottenere circa 190km di autonomia in poco più di 4 ore. Una soluzione adeguata per gli spostamenti quotidiani e per le ricariche domestiche.

Per quanto riguarda le cariche rapide in corrente continua (DC), che possono arrivare fino a 100kW, bisognerà utilizzare un altro tipo di cavo. Il quale dovrà essere collegato a una presa situata sulla fiancata del veicolo. Questo design è stato scelto per prevenire il surriscaldamento durante le ricariche veloci. Garantendo così una maggiore sicurezza e preservando l’efficienza di tutto il sistema di ricarica. Con questa innovazione, Fiat migliora notevolmente l’esperienza utente. Ma dimostra anche un impegno concreto verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica nel settore automobilistico.

La Grande Panda segna così un importante passo avanti nella progettazione delle auto elettriche. Mirando a rendere l’adozione della mobilità elettrica più accessibile e pratica per tutti.