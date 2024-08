Apple si sta preparando all’evento di settembre, durante il quale non si limiterà a presentare i suoi iPhone 16. In questa occasione, l’azienda di Cupertino rivelerà al pubblico anche i suoi smartwatch e ben due nuove versioni di AirPods. Purtroppo, però, tra queste non vi saranno gli AirPods Pro 3.

Secondo la testata 9to5mac.com, il colosso rilascerà ufficialmente i suoi Apple AirPods Pro 3 soltanto nel 2025 ma entro la fine di quest’anno proporrà gli AirPods 4 e una nuova versione di AirPods Max.

Apple: novità attese sugli AirPods Pro 3

Entro la fine del 2024 avremo così l’opportunità di conoscere i nuovi AirPods 4, che andranno a rimpiazzare definitivamente i modelli precedenti; e una nuova versione degli AirPods Max. Invece, per quel che riguarda gli AirPods Pro 3, secondo Mark Gurman di Bloomberg, sarà necessario attendere il 2025 per assistere al loro debutto.

Gli auricolari di fascia alta si faranno attendere ancora per un po’ ma al loro arrivo proporranno un gran numero di funzionalità interessanti. In primo luogo, i cambiamenti riguarderanno l’aspetto estetico. Apple potrebbe pensare a un nuovo design ma non è semplice immaginare quali potrebbero essere i suoi piani.

Un miglioramento delle prestazioni sarà garantito dal ricorso al nuovo chip H3, che consentirà al colosso di offrire una qualità sempre elevata su più fronti. Qualità che sarà esaltata anche dall’arrivo di nuove funzionalità legate alla misurazione di alcuni dati sanitari: secondo le indiscrezioni emerse, Apple potrebbe proporre test dell’udito e permettere agli utenti di misurare la loro temperatura corporea.

La data di lancio degli AirPods Pro 3, così come il loro costo, è ancora un mistero. Le fonti ritengono che sarà necessario attendere l’autunno del 2025 prima di poter ottenere gli auricolari di nuova generazione. Nell’attesa avremo comunque l’opportunità di scoprire quali saranno i miglioramenti introdotti da Apple sugli AirPods 4 e sui nuovi AirPods Max, che potrebbero essere disponibili all’acquisto già dal 20 settembre.