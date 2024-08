Soundbar LG in sconto su Amazon: costa il 55% in meno

Volete una soundbar LG al giusto prezzo? allora dovete fare affidamento ad, dove potete pensare di acquistare lacon una riduzione effettiva deldel prezzo originario di listino. Il set che andrete ad ordinare è composto da due parti: una, da posizionare direttamente al di sotto del televisore, ed un, il cui compito è proprio quello di andare ad enfatizzare i bassi.

La potenza massima che si riesce ad erogare è di 420W, riuscendo allo stesso tempo a garantire un sound a 3.1 canali, il collegamento al subwoofer è completamente wireless, ciò implica che non sarà necessario stendere alcun cavo tra le due componenti, facilitando di molto la vita di coloro che non amano avere troppi cavi sparsi per casa.

Approfittate subito del nostro canale Telegram ufficiale, dove potete trovare i codici sconto Amazon gratis ed i prezzi più bassi in esclusiva.

Soundbar LG: la promozione da non perdere oggi

Il prezzo di vendita per questo prodotto è davvero più unico che raro, se pensate infatti che il suo listino è di 399 euro, ed allo stesso tempo è prevista una riduzione del 55%, il che lo porta a costare solamente 179 euro. La consegna a domicilio è completamente gratuita, viene garantita direttamente da Amazon, ed avviene in tempi decisamente brevi. Se lo volete ordinare, potete premere qui.

Disponibile solamente nella colorazione nera, il design è molto basilare, infatti è un corpo quasi unico realizzato in plastica, intervallato con parti in tessuto che vanno a coprire gli speaker stessi. Il prodotto è perfettamente compatibile con Dolby Digital e DTS Virtual:X, l’audio è a 96kHz con profondità di 24 bit, per un suono decisamente preciso ed una esperienza di ascolto molto più piacevole, oltre proprio l’aver la possibilità di godere di un sound molto surround e completo, capace di raggiungere ogni singola sfumatura.