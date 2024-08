Iliad è uno degli operatori più attivi sul territorio italiano. Le sue offerte, per rete mobile e fissa, sono sempre ricche di dati e con un prezzo conveniente. Nel dettaglio, l’offerta di fibra ottica FTTH rappresenta un’occasione unica. Gli utenti hanno modo di accedere ad una rete internet super veloce e con una connessione illimitata. Con Iliad Fibra è possibile anche accedere all’iliadbox con Wi-Fi 7. Un dettaglio che permette agli utenti di sfruttare totalmente la propria rete senza intoppi o rallentamenti.

Iliad presenta i suoi vantaggi per la rete fissa

La fibra FTTH dell’operatore presenta diverse velocità in base alle zone in cui ci si trova. Iliad inoltre copre anche le cosiddette aree bianche con un’ottima velocità fino a 1Gbit/s. Riguardo il citato l’iliadbox con Wi-Fi 7 è interessante notare che quest’ultimo viene reso disponibile per tutti gli utenti in comodato d’uso gratuitamente. Ciò significa che la connessione risulta essere ottima anche quando ci sono tanti dispositivi collegati allo stesso momento.

A completare la promozione ci sono minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali. A questi si aggiungono anche 60 destinazioni internazionali. È disponibile anche l’applicazione iliadbox Connect. Quest’ultima consente agli utenti interessati di gestire ogni dettaglio dal proprio smartphone. Per garantire una copertura elevata in tutta casa, Iliad mette a disposizione l’Iliad Wi-Fi Extender. Tale opzione, con l’aggiunta di 1,99 euro mensili permette di ampliare la copertura anche nelle abitazioni più grandi.

Per quanto riguarda il costo mensile, ci sono alcune precisazioni utili. Per gli utenti che hanno attivato anche un’offerta mobile la promo Iliad Fibra è disponibile a 21,99 euro al mese. Con un calo di quattro euro rispetto ai nuovi utenti.

Al momento non è ancora chiaro fino a quando tale promo Iliad sarà attiva. Quindi, il consiglio per tutti gli utenti interessati, è quello di procedere prima che sia troppo tardi.