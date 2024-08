Xiaomi 14 è il top di gamma che dovete acquistare subito nel momento in cui siete alla ricerca del giusto prodotto ad un prezzo complessivamente accessibile, mantenendo comunque prestazioni di livello decisamente superiore rispetto al normale.

Le dimensioni dello smartphone sono al livello degli standard a cui siamo abituati nell’ultimo periodo, capaci di raggiungere per la precisione 152,8 x 71,5 x 8,28 millimetri di spessore, con un peso che comunque permette di raggiungere 193 grammi. Il display è un LTPO OLED da 6,36 pollici di diagonale, con risoluzione 1200 x 2670 pixel, capace di raggiungere un refresh rate di 120Hz, con anche 16 milioni di colori.

Xiaomi 14: la promozione inaspettata su Amazon

Una promozione davvero inaspettata vi attende sull’acquisto di Xiaomi 14, lo smartphone dell’azienda cinese sarebbe in vendita su Amazon a 914,38 euro, ma in questi giorni è stato applicato un comodissimo sconto del 21%, che lo porta a raggiungere una spesa finale di soli 719 euro, riuscendo in questo modo a spendere poco, almeno in confronto al valore iniziale di vendita. Il dispositivo è completamente sbrandizzato, con alle spalle la solita garanzia legale della durata di 2 anni. Per l’ordine vi potete collegare subito qui.

Tra le caratteristiche tecniche da tenere assolutamente in considerazione, troviamo senza ombra di dubbio il comparto fotografico, rappresentato da ben 3 sensori nella parte posteriore, tutti da 50 megapixel: principale, grandangolare e zoom ottico (3,2x). I video possono essere registrati al massimo in 8K UHD, con 24 FPS, ed anche una videocamera frontale in 4K a 60fps. La batteria è composta da un componente da 4610 mAh che non delude minimamente le aspettative, riuscendo a tutti gli effetti a garantire più di un giorno di utilizzo, senza andare minimamente ad intaccare le prestazioni e le performance del dispositivo stesso, con pineo supporto, ovviamente, alla ricarica rapida.