Google sta per ampliare le capacità della sua applicazione Cerchia e Cerca con l’introduzione di una nuova funzione chiamata “Audio Search“. Questa innovazione si preannuncia come un importante passo avanti nelle funzionalità di ricerca musicale. Secondo i recenti report e le stringhe di codice scoperte nella versione beta 15.32.36 dell’app Google per Android, gli utenti avranno a disposizione un pulsante specifico per avviare la ricerca audio. L’ icona designata raffigura una nota musicale e si trova accanto alla barra di ricerca. Essa permetterà di identificare canzoni riprodotte sul dispositivo e nell’ambiente circostante. La sua attivazione è semplicissima, richiede infatti un solo un tocco.

Le prossime mosse di Google e le future implicazioni per gli utenti

L’opzione “Audio-Search” sarà in grado di riconoscere e identificare brani musicali in tempo reale. Così da rendere più facile alle persone scoprire canzoni sconosciute o curiosare su musiche ascoltate casualmente. In più, una delle caratteristiche più innovative sarà la capacità di identificare una canzone anche se l’utente la canticchia. Questo elemento rappresenta un’evoluzione notevole rispetto alle attuali tecnologie di riconoscimento musicale. Le quali, generalmente, si basano su tracce registrate e riprodotte in modo piuttosto chiaro.

Tale funzionalità è attualmente in fase di test. Ma si presume possa essere ufficialmente svelata durante l’evento di lancio della nuova serie di smartphone Pixel9. La disponibilità però non si limiterà ai soli dispositivi Pixel. Ma è atteso anche il suo arrivo sui dispositivi Samsung in futuro.

L’introduzione di Audio Search potrebbe quindi trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con la musica attraverso le loro applicazioni mobili. Con quest’ultima innovazione, Google punta a rafforzare la propria posizione nel mercato delle app di ricerca e scoperta musicale. Rispondendo, in questo modo, a una crescente domanda di strumenti intelligenti e intuitivi finalizzati proprio a questo scopo. Dunque non ci resta che attendere il suo debutto ufficiale e vedere come tutto ciò sarà accolto dal pubblico.