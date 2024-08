Il lancio della famiglia Pixel 9 potrebbe stravolgere completamente il mondo Android per come lo conosciamo. Google ha confermato che i prossimi flagship arriveranno sul mercato il prossimo 13 agosto, ma con una particolarità che farà storcere il naso a tutti gli appassionati.

Un nuovo report indica che i Pixel 9 potrebbero essere presentati con Android 14 invece che con l’attesissimo Android 15. Si tratta di un cambiamento importante, in quanto tutti i device presentati da Google rappresentano l’apice delle funzionalità hardware e software secondo il produttore di Mountain View.

Come anticipato dai colleghi di Android Headlines, questa situazione ha molte probabilità di verificarsi. I device coinvolti saranno tutti quelli della nuova generazione, quindi il Pixel 9, la variante Pro, la versione Pro XL e anche il Pro Fold, il nuovo smartphone foldable.

I prossimi Pixel 9 saranno i primi smartphone realizzati da Google ad arrivare sul mercato senza l’ultima versione Android disponibile

I motivi di questa decisione non sono chiari, ma possiamo immaginare che siano legati alle tempistiche per lo sviluppo software di Android 15. Il sistema operativo è ancora in fase di sviluppo e solo a partire da questo mese è iniziata la fase di beta testing ufficiale.

Una data di rilascio ufficiale della versione stabile non è stata annunciata e questa situazione potrebbe aver portato il team di Google a prendere questa decisione. Stando a quanto successo gli anni scorsi, l’azienda di Mountain View presenta il nuovo sistema operativo entro il mese di ottobre.

Inoltre, lo stesso periodo era quello scelto da Big G per presentare i nuovi Pixel, permettendo così di equipaggiarli con l’ultima versione disponibile del sistema del robottino verde. Avendo anticipato di alcuni mesi la presentazione ufficiale, Google si trova in questa situazione molto particolare per la prima volta da quando realizza smartphone, Nexus o Pixel che sia.

In ogni caso, ci aspettiamo che i Pixel 9 potranno contare su sette anni di aggiornamenti Android tra cui major update e patch di sicurezza. Ne consegue che i prossimi flagship saranno supportati fino al 2031.