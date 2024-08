In una dimostrazione segreta, in un luogo non rivelato, il modello “BAD One” ha mostrato le sue impressionanti capacità. Come un cane obbediente, ma fatto di metallo e circuiti, ha risposto ai comandi alzandosi, accovacciandosi, correndo e saltando. Ma non lasciatevi ingannare dalla sua apparente docilità: questa bestia meccanica è stata progettata per la guerra.

Questi aiutanti robotici potrebbero presto cambiare le sorti del conflitto per l’esercito ucraino, che sta lottando con una carenza di personale. Scivolando bassi e quasi invisibili, questi cani robot utilizzano l’imaging termico per esplorare trincee nemiche e edifici nelle zone di combattimento, trasformandosi in spie silenziose e letali.

Yuri, un operatore britannico di equipaggiamento militare, sottolinea il vantaggio cruciale di questi robot: “Normalmente, inviamo soldati altamente addestrati ed esperti in missioni di ricognizione, esponendoli a rischi enormi. Questi robot riducono questi rischi e potenziano le nostre capacità operative”.

Ma le capacità di questi cani meccanici non si fermano qui. Con una batteria che dura circa due ore, possono rilevare mine e ordigni esplosivi improvvisati, trasportando fino a 7 chilogrammi di munizioni o medicinali in aree critiche del campo di battaglia. E se dovessero cadere nelle mani nemiche? Nessun problema: un interruttore di emergenza permette all’operatore di cancellare istantaneamente tutti i dati sensibili.

Mentre il numero esatto di questi robot dispiegati in Ucraina rimane un segreto militare, Yuri è convinto che il loro impiego avrà un impatto significativo sulle operazioni, aumentando drasticamente la sicurezza dei soldati umani.

Ma l’Ucraina non è l’unica a esplorare questo nuovo fronte tecnologico. L’esercito americano sta testando versioni ancora più avanzate di questi cani robot, inclusi modelli armati di fucili e controllati dall’intelligenza artificiale. Dall’Operazione Hard Kill a Fort Drum, New York, alle prove dei Marine Commandos con modelli armati di razzi anticarro, sembra che il futuro della guerra stia rapidamente prendendo forma nelle sembianze di questi fedeli compagni meccanici.

Mentre il mondo osserva con un misto di fascino e timore, una domanda sorge spontanea: siamo pronti per un futuro in cui le macchine combattono le nostre guerre? E quali saranno le conseguenze di questa rivoluzione robotica sui campi di battaglia del domani?