PosteMobile ha appena introdotto una nuova offerta vantaggiosa chiamata “Creami Extra Wow 50×2″. Quest’ ultima è stata pensata per soddisfare le esigenze degli utenti alla ricerca di una tariffa conveniente e ricca di vantaggi. Tale proposta prevede chiamate e SMS illimitati. A cui si accompagna un generoso pacchetto di 100GB di traffico dati mensili. Tutto per un costo mensile di soli 8€. La tariffa è particolarmente competitiva, rappresentando una soluzione ideale per chi utilizza tanto il proprio smartphone e desidera evitare sorprese sulla bolletta.

PosteMobile: dettagli e vantaggi dell’offerta

Per attivare la promo, bisognerà scegliere tra due modalità. Ovvero, online o presso un ufficio postale. Se si opta per l’attivazione online, il costo totale è di 20€. Di cui 10€ saranno per la SIM e 10€ per la prima ricarica. In alternativa, presso gli uffici postali il costo è di 25€, di cui 15€ per la SIM e 10€ per la ricarica iniziale. La rete utilizzata è quella 4G+ di Vodafone. La quale garantisce una velocità di navigazione fino a 300Mbps e una copertura del 99% del territorio italiano. Assicurando sempre un servizio affidabile e veloce.

La suddetta promozione di PosteMobile non si limita però solo ai dati e alle chiamate. Ma include anche diversi servizi senza costi aggiuntivi. Tra questi, l’ hotspot, che permette agli utenti di condividere la propria connessione internet con altri dispositivi senza spese extra. In più, sono inclusi servizi utili come “Ti cerco” e “Richiama ora”, avvisi di chiamata e un controllo del credito residuo tramite il numero 401212.

È essenziale ricordare di mantenere un saldo sufficiente sulla SIM per evitare interruzioni del servizio. Se la promo non viene rinnovata, le chiamate e gli SMS saranno addebitati a tariffe standard. Mentre il traffico dati verrà fatturato separatamente. Per maggiori informazioni e dettagli sui termini e condizioni, vi consigliamo visitare il sito di PosteMobile o contattare il servizio clienti.