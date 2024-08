Nilu27: l'hypercar vintage che punta a rivoluzionare il mercato

Nel mondo delle hypercar, molte startup ne hanno fatte di promesse audaci. Sono in tante che cercano diversi modi superare i marchi più iconici come la Lamborghini o la Ferrari, ma spesso con scarso successo. I nomi di queste grandi aziende sono duri da eguagliare. La Nilu27, però, sembra avere le carte in regola per distinguersi. Il suo fondatore, Sasha Selipanov, un designer di fama internazionale che ha già lasciato il segno su modelli leggendari come la Bugatti Chiron e la Lamborghini Huracan, potrebbe essere proprio la chiave per la vittoria.

Il design della Nilu27 è infatti ciò che forse attrae di più. Come sempre, anche l’occhio vuole la sua parte e questo stile è spettacolare. Le linee sinuose della carrozzeria, ispirate alle auto da corsa degli anni ’60, catturano immediatamente l’attenzione. La sensazione è quella di grande potenza e velocità scattante. Tra i dettagli più impressionanti ci sono probabilmente le due grandi prese d’aria e la cella dell’abitacolo di ispirazione aeronautica che riescono ad essere vintage e al contempo futuristiche. Su aggiungono poi i tre terminali di scarico stampati in 3D, che conferiscono alla vettura un aspetto unico tra tanti ed inconfondibile.

Stile interno minimal ed un classico motore per la Nilu27

L’interno della Nilu27 segue un approccio minimal ed analogico. Lo stile è volutamente orientato al piacere di guidare piuttosto che alla tecnologia. Ciò che potrebbe sconvolgere, considerando quanto si senta parlare di ibride ed elettriche, è la tradizionalità della motorizzazione. La Nilu27 va controcorrente con il suo motore V12 aspirato da 6,5 litri. Questo le permette di raggiungere una grande potenza di 1.070 CV . Il, motore è stato realizzato dalla Hartley Engines ed è abbinato a un cambio manuale a sei rapporti, ancora classicità. Grazie al telaio monoscocca in fibra di carbonio e alle sospensioni a doppio braccio e pushrod, il peso della vettura è contenuto a soli 1.200 kg, garantendo prestazioni eccezionali.

Il debutto ufficiale della Nilu27 è previsto proprio questa settimana, il 18 agosto, al prestigioso Concours d’Elegance di Pebble Beach. La vettura è pronta a stupire sarà presentata al pubblico e agli appassionati di auto d’epoca e di lusso. Con il suo mix di design retrò e prestazioni moderne, la Nilu27 si conquisterà centinaia di cuori.