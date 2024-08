Play Store in SALDI: le app e i giochi a pagamento GRATIS oggi

Questa è una giornata molto interessante per gli utenti Android, in quanto possono scaricare gratuitamente dei titoli a pagamento dal Play Store. Il market di Google mette a disposizione svariate opportunità, sia a scopo ricreativo che di utilità. Ovviamente i giochi e le applicazioni a pagamento gratis che sono ora disponibili, non resteranno tali per sempre.

La cosa importante è che gli utenti dovrebbero sfruttare l’occasione scaricando tutto ugualmente, anche se ci sono cose che non interessano. Bisogna infatti tenere conto di una cosa: in futuro alcuni dei titoli presenti nella lista sottostante potrebbero tornare utili, anche se oggi all’apparenza non lo sono. Scaricando tutto adesso e poi cancellando subito dopo, ci si assicura di avere quei titoli anche in futuro gratis. L’account Google infatti memorizza l’azione: se l’utente scarica gratis oggi è un titolo, quel titolo potrà essere scaricato di nuovo gratis anche in futuro pur essendo tornato a pagamento.

Play Store di Google: questi sono i migliori titoli del giorno che diventano gratis, la lista

Fare presto è sicuramente l’azione migliore che dovranno fare gli utenti per evitare di perdere una grande occasione. All’interno del Play Store dunque anche oggi ci sono dei titoli incredibili a pagamento, ma non dureranno per sempre. In genere passano alcuni giorni prima che tutto ritorni al suo stato originale, ma questa volta potrebbe essere diverso.

Scaricare uno dei titoli che sono presenti nella lista in basso è davvero un gioco da ragazzi. Tutto quello che bisogna fare è solo cliccare sul link che si trova incorporato all’interno del titolo stesso, così da aprire direttamente il Play Store di Google e avviare il download. Ci sono sia applicazioni che giochi, adesso la scelta sta a voi. Ecco l’elenco al completo: