Android regala app e giochi: titoli a pagamento gratis nel Play Store

Questa giornata è molto importante per gli utenti Android che possono infatti procedere a scaricare gratis dal Play Store dei titoli a pagamento. Sia applicazioni che giochi sono disponibili nel famosissimo market di Google, che solo per oggi garantirà a tutti l’ebrezza di provare cosa significa un contenuto premium sul proprio smartphone. Secondo quanto riportato, ci sono dei titoli che da tempo non diventavano gratuiti ed è per questo che approfittare sarebbe la scelta giusta per molti.

Il consiglio inoltre è anche quello di scaricare tutto ciò che all’apparenza potrebbe non servire. Gli utenti infatti, quando arrivano dei titoli a pagamento gratis all’interno del Play Store, scaricano solo ed esclusivamente quelli che gli servono. Ci sono delle applicazioni e dei giochi che però potrebbero tornare utili in futuro ed è per questo che consigliamo agli utenti di scaricare tutto. Non c’è alcun problema: una volta scaricato quel titolo che non serve, potrà anche essere cancellato subito dopo, l’importante è scaricarlo. L’account Google infatti memorizza ogni azione e consentirà in futuro di scaricare di nuovo quel titolo senza pagare anche se sarà tornato a pagamento. Quello che gli utenti vanno a fare in questo modo è assicurarsi per il futuro delle applicazioni e dei giochi a pagamento in maniera gratuita.

Play Store di Google: questi sono i migliori titoli da portare a casa oggi sullo smartphone Android

L’iniziativa di oggi è davvero incredibile, siccome prevede che quelle applicazioni e quei giochi che hanno un prezzo possano essere testati anche dagli utenti che proprio non vogliono spendere nulla. In basso c’è la lista completa con tutti i titoli da scaricare, vi ricordiamo di cliccarci su per essere indirizzati direttamente al Play Store e per effettuare il download ufficiale. Ecco l’elenco al completo: