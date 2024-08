Iliad: FLASH 200 e GIGA 250, le due offerte che regalano il 5G

Le grandi offerte di Iliad sono ormai sotto gli occhi di tutti e non ci sono dubbi: nessuno riesce a fare meglio. Il provider dispone attualmente di un’ampia gamma di soluzioni mobili che stanno mettendo a ferro e fuoco la concorrenza senza problemi.

Mai come ora, le redini sono totalmente in mano a Iliad che infatti dispone di due promo della gamma Giga e una della gamma Flash.

Iliad batte nettamente la concorrenza, queste sono le migliori offerte disponibili ora

Partendo da quella che costa meno, ovvero la Giga 120, bastano solo 7,99 € al mese per avere minuti e messaggi senza limiti con 120 giga in 4G. Le altre due offerte non sono certamente da meno in quanto costano rispettivamente 9,99 € al mese e 11,99 € al mese. Quest’ultima, la Giga 250, offerta con il massimo corrispettivo di giga, ne offre addirittura 250 in 5G con minuti ed SMS senza limiti. L’offerta da 9,99 € al mese invece si chiama Flash 200 e garantisce ogni mese minuti e messaggi illimitati con 200 giga in rete 5G.

Tutte le grandi offerte proposte da Iliad sono senza dubbio piene di contenuti e disponibili a prezzi eccezionali, ma ci sono anche altri vantaggi. Il primo è stato già citato ed è il 5G gratuito: Iliad non richiede costi aggiuntivi per concedere il massimo standard di rete ai suoi utenti che scelgono determinate promozioni mobili. Neanche in corso d’opera verranno aggiornate le condizioni, in quanto Iliad tende a lasciare sempre i costi uguali.

Un altro aspetto non di poco conto riguarda lo sconto che gli utenti possono avere sulla fibra ottica scegliendo determinate offerte. Chi opta per offerte mobili che partono da un minimo di 9,99 € al mese, può sottoscrivere anche un abbonamento mensile domestico con fibra a 19,99 € al mese invece che a 24,99 € al mese. Inoltre tutte le offerte del gestore sono disponibili per chiunque, senza distinzioni in merito al provider di provenienza.