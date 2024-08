Sono giorni difficili per Netflix che è stata vittima di un imponente leak. Quest’ultimo ha colpito alcune serie TV e anime che presto arriveranno nel catalogo della piattaforma. Secondo quanto riportato potrebbero essere decine i contenuti che sono trapelati prima del loro annuncio ufficiale. Tra cui sono apparsi anche i primi tre episodi di Stranger Things e l’intera seconda stagione di Arcana. Ma non è tutto.

Netflix: ecco cosa ha causato la fuga di notizie

La piattaforma ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sull’accaduto. Netflix ha confermato la fuga di notizie. Inoltre ha specificato alcuni dettagli. Secondo quanto dichiarato sembra che uno dei partner di Netflix, coinvolto nei processi di post-produzione, è stato compromesso. Dettaglio che ha portato al rilascio delle informazioni. Al momento, la piattaforma sta prendendo diverse misure per risolvere l’accaduto ed impedire che possa accadere di nuovo.

Sembra che il partner in questione sia IYUNO, una società di localizzazione. L’azienda ha rilasciato una dichiarazione sull’accaduto in cui garantisce che la sicurezza è la sua priorità e che sono in corso le ricerche per comprendere cosa ha causato la violazione. Inoltre, IYUNO sta lavorando per ridurre i possibili rischi causati. Il tutto individuando anche i responsabili.

Le informazioni trapelate parlano di oltre 45 file multimediali trapelati con la fuga di notizie. Nel frattempo, Netflix sta lavorando per risolvere il problema in breve tempo. Eppure, potrebbe volerci un po’ prima di conoscere la reale portata del danno derivato dalla falla di informazioni.

Mentre le aziende coinvolte lavorano per tamponare i danni, continuano ad emergere ulteriori indiscrezioni. La lista dei contenuti trapelati diventa sempre più lunga. Oltre i titoli citati ci sono anche Ranma 1/2, Mononoke the Movie: Phantom in the Rain, Heartstopper (stagione 3), Re:ZERO -Starting Life in Another World ( stagione 3), TERMINATOR ZERO, e molti altri ancora. Inoltre, è probabile che i titoli continueranno ad aumentare nel corso dei prossimi giorni.