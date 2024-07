Netflix scommette sul gaming: tutte le novità

Netflix ha annunciato un rilevante cambiamento alla guida della sua divisione gaming. Come? Attraverso la nomina di Alain Tascan come nuovo responsabile. Tascan è particolarmente noto per il suo ruolo di vicepresidente dello sviluppo presso Epic Games dal 2018. Egli succederà a Mike Verdu, che di recente ha lasciato la posizione. Anche se rimarrà all’interno dell’azienda in un altro incarico non ancora specificato. Prima della sua esperienza con Epic, Alain ha ricoperto la carica di General Manager presso EA Montreal. Dove ha supervisionato progetti di grande rilevanza nel settore videoludico. L’ uomo è stato scelto per guidare l’espansione e il rafforzamento della divisione gaming di Netflix. Soprattutto grazie alla sua vasta esperienza nella gestione di titoli di successo. Come Fortnite, Rocket League e Fall Guys. Il nuovo responsabile ha dichiarato di credere fermamente nelle potenzialità della nota piattaforma streaming. Di conseguenza riveste molte aspettative nel suo progetto di provare ad innovare e ridefinire il settore dei videogiochi.

Continua la crescita di Netflix nel settore videoludico: sviluppi e rilasci mensili

Il settore gaming rappresenta ancora una piccola parte del business complessivo di Netflix. Ma l’azienda continua comunque a puntare fortemente su questo segmento. La recente assunzione di Tascan è solo l’ultima di una serie di mosse strategiche. Le quali includono lo sviluppo di oltre 80 nuovi giochi e il piano di lanciare almeno un titolo al mese. Questo approccio testimonia l’impegno dell’app per ampliare il proprio catalogo. Oltre che provare ad attrarre un pubblico sempre più vasto. Nel 2023, Netflix ha registrato un incremento del 180% nei download dei suoi giochi rispetto all’anno precedente. Un dato che sottolinea la crescente popolarità dell’offerta videoludica tra gli abbonati. Con l’arrivo di Tascan e la crescente attenzione alla qualità e varietà dei giochi proposti, Netflix sembra determinata a consolidare la propria posizione nel mercato dei videogiochi. Ma soprattutto mira a sfruttare appieno le opportunità di questo settore in espansione.