Gran parte degli operatori telefonici offrono la possibilità di attivare una delle loro tariffe abbinando ad esse l’acquisto di uno smartphone a rate: WindTre è uno di questi. A rendere strepitose le offerte WindTre è soltanto un particolare, cioè la possibilità di ricevere lo smartphone GRATIS.

Con WindTre puoi attivare una straordinaria offerta con minuti, SMS e Giga e ricevere uno smartphone 5G senza dover andare incontro ad alcun costo aggiuntivo. Sarà sufficiente sostenere la spesa prevista per il rinnovo della tariffa attivata.

Scopri l’offerta WindTre con smartphone GRATIS e 200 GB

Le offerte WindTre con smartphone incluso nel prezzo attualmente disponibili sono quattro. La più conveniente è la WindTre Start 5G, che prevede una spesa di soli 12,99 euro al mese e permette di ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Lo smartphone proposto da WindTre ai clienti che richiedono l’attivazione dell’offerta Start 5G è un Vivo Y28S 5G. I clienti dovranno semplicemente recarsi in uno dei punti vendita WindTre o accedere al sito ufficiale del gestore per attivare la tariffa andando incontro a una spesa iniziale e al costo della nuova SIM. Ogni mese sarà sufficiente sostenere la spesa prevista per il rinnovo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto, così da poter continuare a usufruire dei servizi previsti dalla tariffa.

I clienti potranno scegliere di acquistare uno smartphone diverso da quello proposto dal gestore con la sua offerta. In questo caso, sarà possibile scegliere uno dei dispositivi presenti in listino ma potrebbe essere necessario andare incontro a spese extra e a costi iniziali. Inoltre, è possibile accedere al sito ufficiale del gestore per conoscere le ulteriori offerte con smartphone incluso così da valutare quale sia l’opzione più adeguata alle proprie esigenze.