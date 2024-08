Iliad ha battuto TIM e Vodafone: ecco 3 offerte fino a 250 GIGA

Quando Iliad scende in campo lo fa per portare a casa la vittoria, proprio come sta facendo attualmente. Al momento le offerte più interessanti di tutte sono ben tre, diverse tra loro ma con tantissimi giga e prezzi bassi.

Iliad continua a battere il ferro finché è caldo, con queste tre offerte la vittoria è assicurata

Per garantirsi ogni mese il meglio non si può fare altro che scegliere una delle tre offerte, tra le quali spicca la grande novità: la Flash 200. Questa soluzione che è tornata ufficialmente per battere la concorrenza, costa mensilmente solo 9,99 € per sempre. Al suo interno gli utenti troveranno minuti e messaggi senza limiti verso tutti i numeri mobili e fissi ma soprattutto 200 giga in 5G gratuito.

L’altra offerta costa meno e garantisce ogni mese sempre i soliti vantaggi di Iliad. Ecco la Giga 120, una soluzione mobile da soli 7,99 € mensili con i soliti minuti e messaggi e con 120 giga in 4G. L’ultima offerta, che costa 11,99 € al mese per sempre, è la Giga 250. Questa soluzione mensilmente offre minuti e messaggi senza limiti verso tutti come le altre due offerte ma con 250 giga 5G.

Tra queste offerte appena descritte, ce ne sono due che garantiscono anche un’altra opportunità agli utenti. Basta ricordare infatti che Iliad permette di avere uno sconto sulla fibra ottica a tutti coloro che scelgono un’offerta mobile che costa almeno 9,99 € al mese. Oltre a questo aspetto, un altro grande vantaggio è sicuramente il 5G gratuito: non si paga all’inizio e non si paga alla fine, sarà totalmente gratis per chi sceglie le offerte che lo comprendono.

Almeno per il momento la politica del gestore prevede che non ci siano limitazioni: tutti possono scegliere le soluzioni mobili di Iliad senza dover provenire per forza da un gestore ben preciso. Tutto sembra dunque essere perfetto per chi vuole avere più soluzioni insieme.