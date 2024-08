Il mese di agosto 2024 sta assistendo ad una vera e propria gara da parte degli operatori telefonici italiani per cercare di conquistarsi letta più grossa del mercato, questa competizione si sta giocando nello specifico a colpi di promozioni decisamente stratificate e variegate per riuscire ad accontentare le esigenze di tutti i clienti, sia da un punto di vista delle caratteristiche garantite sia per quanto riguarda il prezzo che ovviamente deve essere competitivo e conveniente.

Ovviamente il noto provider dai colori violacei vuole dire la sua e per farlo ha deciso di lanciare sul mercato tre nuove promozioni nella caratteristica configurazione all inclusive che garantiscono a chi le sottoscrive tutto è necessario per poter godere di un’esperienza completa e soddisfacente ad un decisamente competitivo, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tre promo complete

Come potete ben vedere dal banner messo online dall’operatore sul proprio sito ufficiale, abbiamo a disposizione tre promozioni, nel dettaglio le prime due garantiscono 200 GB di traffico dati abbinati a minuti ed SMS limitati verso tutti i numeri nazionali, a fare la differenza abbiamo però che la promo da 9,99 € al mese garantisce anche la connettività 5G, quella invece da 8,99 € al mese si limita al 4G.

La terza promozione invece è quella più umile ma allo stesso tempo offre tutto il necessario per un utente che magari non ha troppe necessità in termini di giga, abbiamo infatti 150 GB di traffico dati in 4G con minuti ed SMS illimitati, il prezzo scende a 6,99 € al mese.

Le promozioni sono rivolte a coloro che desiderano effettuare la portabilità del numero da un altro operatore virtuale, se farete così il prezzo di attivazione sarà di 2,99 € per una lista specifica di operatori virtuali di provenienza, per altri operatori non inclusi in questa lista, il prezzo sale in modo importante a 29,90 € da corrispondere a ho mobile.