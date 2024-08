Le smart TV sono divenute nel corso degli anni sempre più richieste da parte del pubblico, figlie di una stragrande diffusione dei servizi di streaming, quali ad esempio Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e simili. Uno dei brand di maggiore successo, dopo Samsung, è senza dubbio Sony, con le sue Sony Bravia sta letteralmente conquistando il pubblico, anche grazie agli ottimi sconti che sono stati applicati direttamente su Amazon.

La promozione odierna è disponibile su Sony Bravia XR-55X90L, un modello Full Array LED con risoluzione 4K HDR, che viene impreziosito dalla presenza, al proprio interno, del sistema operativo Google TV. Il dispositivo presenta Bravia Core, risultando perfetto per l’utilizzo con console di vario genere, quali ad esempio PS5 o Xbox Series X, quindi di ultima generazione.

Smart TV Sony Bravia è in promozione oggi

Una promozione davvero da non perdere vi attende in questi giorni su Amazon, avete davvero la possibilità di acquistare una smart TV approfittando di uno sconto più unico che raro. La Sony Bravia XR, infatti, avrebbe un listino di 1699 euro, ma per avvicinare il maggior numero di utenti all’acquisto, ecco che viene applicata una riduzione del 23%, così da poter spendere solamente 1299 euro. La garanzia a disposizione del consumatore è comunque di 24 mesi, capace di coprire ogni singolo difetto di fabbrica; se lo volete acquistare potete collegarvi subito qui.

Lo chassis del prodotto è completamente in alluminio, il che accresce notevolmente l’eleganza ed il livello qualitativo del prodotto stesso; ciò che attira l’attenzione è anche la totale assenza di cornici, un aspetto da non sottovalutare assolutamente, proprio perché offre quella piacevole sensazione di infinity display, il che rende l’esperienza decisamente più accattivante ed intrigante rispetto ad altri modelli.