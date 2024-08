Iliad, FLASH 200: la nuova offerta con il 5G gratis costa pochissimo

Sarà molto complicato per gli altri gestori fare meglio di Iliad in quanto il gestore ha deciso di scendere in campo con le sue offerte migliori. Prima il provider era solito lanciare una sola offerta e portarla avanti per un mese raccogliendo quanti più utenti possibile.

Ora la situazione è cambiata in quanto Iliad ha deciso di mettere più legna al fuoco ed infatti ecco tre soluzioni diverse tra loro.

Iliad propone ancora le sue migliori offerte, ce ne sono tre che partono da 7,99 €

Partendo dalla prima soluzione mobile, quella meno costosa, il nome da scegliere è quello della Giga 120. In questo caso bastano solo 7,99 € al mese per sempre per avere a disposizione minuti e messaggi illimitati con 120 giga in 4G.

A seguire ci sono due offerte straordinarie che nessuno riesce ad eguagliare in giro: la Giga 250 e la Flash 200. Partendo dalla prima, è stata in realtà lanciata durante il mese di giugno per celebrare il sesto compleanno di Iliad sotto forma di offerta Flash, e quindi soggetta a scadenza. Il gestore ha poi deciso di tenerla, modificandola in Giga 250. Il suo prezzo di 11,99 € al mese per sempre garantisce agli utenti minuti e messaggi illimitati con 250 giga in 5G.

A chiudere ecco la novità di agosto, ovvero la Flash 200. Questa include al suo interno minuti senza limiti e messaggi senza limiti con 200 giga in 5G per 9,99 € al mese.

Oltre alla rete 5G gratis che viene offerta agli utenti che scelgono alcune delle offerte disponibili, Iliad dispone anche di un altro vantaggio ottimo, quello che consente agli utenti di avere uno sconto sulla fibra ottica. Chi paga una delle offerte di Iliad 9,99 € al mese almeno, può ottenere un abbonamento domestico in fibra pagando solo 19,99 € al mese e risparmiando dunque 5 € mensili che equivalgono a ben 60 € all’anno, cifra che al giorno d’oggi non è sicuramente da buttare via.